Gazzetta dello Sport - El Milan se ha decantado por Konstantinos Karetsas; el Genk fija el precio

El Milan planea fichar un mediapunta y sabe que la negociación por Karetsas, pese a la apertura del Genk, será compleja. «Es un jugador que gusta a los grandes clubes europeos —ha declarado Dimitri De Condé, director deportivo del equipo belga, en una entrevista concedida a Het Laatste Nieuws—; sabemos lo que vale. Todo jugador tiene un precio, y lo descubriremos en este mercado de fichajes». Por ahora no hay negociaciones, pero podrían iniciarse contactos pronto, sobretodo si se concreta la salida de Leao. Su traspaso financiaría el fichaje del griego. Sin embargo, Karetsas es muy codiciado y el tiempo se agota.



