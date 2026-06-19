Gazzetta – ¡Bomba: Ronaldinho ficha por el Ravenna de la Serie C a sus 46 años!

Tras una gran temporada en laSerie C, el Ravenna busca ascender y, para ello, quiere fichar a un jugador legendario que vuelve a los terrenos de juego a los 46 años. Con ese objetivo, el club planea incorporar a un jugador legendario que, a sus 46 años, desea regresar ocho temporadas despuésde su despedida. El exjugador del Milan se unirá a laconcentración y estará a disposición del cuerpo técnico desde la pretemporada.





«Nuevos colores, la misma sonrisa. Estoy deseando volver a bailar con el balón para escribir una nueva historia junto a Ignazio y toda la familia Cipriani. El fútbol siempre ha sido una fuente de alegría para mí, y quiero llevar ese mismo espíritu a Rávena», declaró el brasileño, que también será accionista del club.





«He pasado 24 años en Estados Unidos, pero sigo considerando Rávena mi hogar.El fichaje de Ronaldinho es extraordinario para el club; era mi ídolo y su impacto en el fútbol va más allá de lo que hizo sobre el terreno de juego», explicó Ignazio Cipriani.