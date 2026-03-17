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CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato
Simone Gervasio

Traducido por

Gazzetta – ¿Bastoni dejará el Inter este verano? Ahora es posible. Los planes del club para el próximo mercado: a dónde podría ir y por cuánto podría venderse

El defensa del Inter está en el punto de mira de otros clubes: esta podría ser su última temporada en Milán.

¿Alessandro Bastoni fuera del Inter? Este verano, más que nunca, podría ser posible. El defensa italiano sería precisamente la pieza clave de la próxima ventana de fichajes de verano del Nerazzurri, el gran nombre que se sacrificaría en el mercado para poder reforzar la nueva versión 2026/2027 del equipo de Chivu.

Así lo escribe La Gazzetta dello Sport, que abre la puerta a un final de la larga historia entre Bastoni y el Inter que se está volviendo cada vez más plausible. En definitiva, sería él, más que Thuram, el jugador que el club cuenta vender para recaudar dinero que reinvertir en el mercado.

  • LA TEMPORADA DE BASTONI

    Actualmente lesionado, Bastoni sufrió un edema en la tibia durante el reciente derbi, lo que le impidió jugar contra el Atalanta, pero que debería permitirle saltar al campo contra la Fiorentina en el último partido antes del parón y de los —esperemos— dos partidos de repesca con la selección nacional.

    Pilar del Inter, con el que ha ganado hasta ahora dos ligas y con el que también se ha consolidado a nivel europeo, disputando tres finales europeas (dos en la Champions y una en la Europa League), fuente de juego gracias a su pierna izquierda, sus incorporaciones y su calidad, esta ha sido para Bastoni una temporada más difícil de lo previsto. Es imposible no empezar, al analizarla, por lo ocurrido en el Inter-Juventus, cuando una de sus simulaciones le valió la tarjeta roja a Kalulu. Un punto de inflexión para Bastoni como futbolista y como persona, arrollado por la polémica, abucheado y «obligado» a pedir perdón por su gesto antideportivo. Una temporada en la que también ha cometido otros errores, sobre todo en Europa, que ahora, según el diario, estarían haciendo reflexionar al club.

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  • ¿QUIÉN LO QUIERE Y CUÁNTO CUESTA?

    A punto de cumplir veintisiete años, en pleno apogeo de su madurez futbolística y en los primeros años de su carrera, Bastoni tiene un contrato que vence en 2028, por lo que este sería el momento en el que el Inter podría sacar el máximo provecho de su venta. Y el propio Bastoni, junto con su familia y su equipo técnico, estaría valorando esta opción, según escribe La Rosea.

    Si se aleja del Inter, su futuro también estará lejos de Italia. Es difícil, si no imposible, pensar en algún grande de nuestra liga que pueda permitirse tal fichaje por un jugador que gana más de 5 millones netos al año. La situación es muy diferente si ampliamos el panorama al extranjero. Aquí algo se está moviendo y el agente, Tullio Tinti, según escribe La Gazzetta, habría registrado el interés del Barcelona. Y también en la Premier League varios equipos podrían estar interesados en el fichaje. ¿El precio? Alrededor de 50 millones de euros. El Inter está dispuesto a escuchar posibles ofertas.

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