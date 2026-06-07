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Gavi dejó a Rodri dolorido tras una dura entrada en el entrenamiento, desencadenando una airada reacción del mediocampista español de cara al Mundial
La concentración de la selección española se ve sacudida por una dura entrada de Gavi
La selección española afina detalles en Chattanooga (Estados Unidos) de cara a su debut mundialista contra Cabo Verde el 15 de junio. La tranquilidad del campamento se quebró en un reciente entrenamiento cuando Gavi realizó una entrada arriesgada sobre un compañero.
El mediocampista del Barcelona, conocido por su agresividad y su negativa a evitar los duelos, afrontó el partido de entrenamiento con la intensidad de una final. Casi se desató la catástrofe cuando calculó mal una entrada al intentar recuperar el balón y clavó con fuerza los tacos en el tobillo de Rodri. El veterano centrocampista cayó al suelo de inmediato, agarrándose la pierna con dolor, mientras sus compañeros miraban con preocupación.
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Susto por una posible lesión del director de juego del Manchester City
A una semana del debut mundialista de La Roja, ver a Rodri tendido en el césped alarmó al cuerpo técnico. El jugador mostró dolor y lanzó una mirada de frustración a Gavi tras el choque. Durante unos minutos, pareció que España debía reescribir su estrategia para el Mundial.
Gavi, al ver la gravedad del choque, se disculpó de inmediato mientras el cuerpo médico asistía al jugador del City. Aunque las imágenes resultaron inquietantes, el centrocampista se recuperó y terminó la sesión con una ligera cojera. Por ahora, los temores de una lesión que lo margine del torneo parecen haber quedado atrás.
Noticias dispares sobre las lesiones de De la Fuente
Más allá del drama protagonizado por Rodri y Gavi, De la Fuente recibió mejores noticias sobre la forma física de su plantilla. Según Cadena SER, Lamine Yamal y Nico Williams siguieron sus programas de rehabilitación. Ambos extremos arrastran lesiones musculares que les han apartado de los últimos partidos con club y selección.
Ambos completaron el calentamiento y los rondos, pero se les protegió de los ejercicios de contacto intenso. Todavía no está claro si llegarán al partido inaugural tras más de un mes de baja. Lo más probable es que se pierdan el último amistoso contra Perú en Puebla, México.
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Últimos preparativos antes del partido contra Cabo Verde
Tras el susto, el ambiente en la concentración volvió a la normalidad al terminar la sesión. Se espera que siete titulares habituales, entre ellos David Raya, Marc Cucurella y Pedri, vuelvan a la convocatoria para el amistoso contra Perú, después de perderse el 1-1 ante Irak. El cuerpo técnico busca que el grupo llegue en óptimas condiciones físicas sin más percances en los entrenamientos.
La delegación española volará a México el domingo por la tarde para ultimar su preparación. Si el tobillo de Rodri responde, los aficionados podrán respirar aliviados, aunque el intenso ritmo de Gavi en los entrenamientos ha recordado a la plantilla que la línea entre la intensidad y las lesiones es fina.