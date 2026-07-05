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Gavi defiende a Cristiano Ronaldo y responde a quienes critican al astro portugués
Desmontando el mito de Ronaldo
A pocos días del España-Portugal en el Mundial, muchos analistas debaten el papel de Cristiano Ronaldo. Algunos creen que, a sus 41 años, podría frenar el juego luso, pero el español Gavi lo rechaza.
En una entrevista con Mundo Deportivo en el Cotton Bowl de Dallas, el centrocampista del Barcelona afirmó: «Siempre oigo eso, pero lo dicen personas que no están en su equipo, los aficionados. Los que están en su equipo le tienen un respeto enorme. Obviamente, Cristiano es uno de los mejores jugadores de la historia y puede marcar la diferencia en cualquier momento».
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Preparado para una batalla táctica
El duelo entre los rivales ibéricos es uno de los partidos más destacados del torneo hasta ahora. Gavi, conocido por su intensidad, sabe que dominar el centro del campo es clave para que el equipo de Luis de la Fuente pase a cuartos de final.
«Son el rival más fuerte hasta ahora. Es una gran selección con buenos jugadores. Debemos concentrarnos en nuestro plan y remar juntos para ganar. Tienen un gran centro del campo, pero nosotros también contamos con muy buenos jugadores. Nuestra mayor fortaleza es la plantilla amplia y talentosa», explicó Gavi.
Cómo responder a las críticas personales
Ronaldo no es el único jugador en el punto de mira. Gavi, de 21 años, también genera polémica por su juego agresivo, pero no se arrepiente y destaca su espíritu competitivo.
Dirigiéndose a sus críticos, Gavi afirmó: «Sí, quizá mucha gente me esté esperando porque soy un jugador que entra con fuerza en las entradas, y quizá a mucha gente no le guste ese tipo de jugador. Siempre me he considerado un jugador muy completo, con muchas facetas en mi juego. Mis mejores cualidades son esa competitividad, esa intensidad que tengo sobre el terreno de juego. Nunca cambiaré. Sé que siempre habrá gente esperándome».
- AFP
Centrarse en el objetivo común
Tras salir como suplente en la victoria sobre Austria, Gavi está deseando aportar lo que el seleccionador considere necesario para lograr el segundo título mundial de España. El centrocampista cree que la actual plantilla está mejor preparada que en años anteriores y destaca la unidad del equipo.
«Ya he dicho que estoy aquí para ayudar al equipo», añadió Gavi. «Sé la confianza que el seleccionador tiene en mí. Como le digo, estoy ahí para él y para el equipo cuando me necesite. Esto es un Mundial, y los Mundiales los ganan aquellos que están unidos en los buenos y en los malos momentos. Tenemos una plantilla muy amplia y, en cualquier momento, cualquier jugador puede salir al campo para aportar su granito de arena».
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