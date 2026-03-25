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Gattuso: «El partido más importante de mi carrera, llevo a Italia a cuestas. La gente se me acerca y me pide que los lleve al Mundial»

Italy
Italy vs Northern Ireland
Northern Ireland
Copa del Mundo - Clasificación UEFA

Gennaro Gattuso, seleccionador de Italia, ha hablado en vísperas del decisivo partido de repesca para la clasificación al Mundial, entre Italia e Irlanda del Norte, previsto para mañana en el New Balance Arena de Bérgamo:


Estas son sus declaraciones a Sky:


«Hay buen ambiente en el equipo, han sido tres días estupendos, con un ambiente fantástico. Es normal, sabemos lo que nos jugamos mañana y es lógico llegar motivados y sentir un poco de responsabilidad y tensión».


¿Será un partido que se decidirá sobre todo con la cabeza o también contarán las piernas?

«Ambas cosas, las piernas también tienen que funcionar. Mañana será un partido en el que nuestros rivales harán muy pocas cosas, pero las harán bien. Tendremos que ser fuertes mentalmente, tendremos que saber sufrir. Luego, cuando tengamos el balón, intentaremos ponerles en aprietos». -


Bastoni está mejorando, ¿piensa recuperarlo para el banquillo?

«Ya veremos. Tanto él como Scamacca han entrenado por separado. La voluntad de estos chicos es ponerse a disposición del equipo y apretar los dientes».


¿Será el de mañana el partido más importante de su carrera como entrenador?

«Sin duda será el partido más importante. Me juego mucho, soy joven, pero tengo un país a mis espaldas. No les voy a negar que en estos meses me han parado muchas veces por la calle para pedirme que lleve a Italia al Mundial. Estoy acostumbrado a la presión, pero es el partido más importante de mi carrera».





  • Luego, en rueda de prensa: «Antes de dormirme por la noche, oigo: "Llévanos al Mundial, llévanos al Mundial". Sin duda, es el partido más importante de mi carrera; me he preparado y quiero pensar a lo grande. Estamos listos».

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  • «Mañana necesitaremos experiencia, pero hay que entender bien y saber aguantar lo que ellos saben hacer bien. Son peligrosos en el área, el portero lanza al área y son buenos en los balones sueltos. Tenemos que estar a la altura en eso. Hemos cenado juntos, y en todas las llamadas que les he hecho de vez en cuando hemos hablado de fútbol. Hoy en día los jugadores han evolucionado y saben lo que tienen que hacer, están preparados, entre vídeos e internet. ¿Que si duermo? Más de una vez, si no, si me levanto a las 4:30, luego parezco un murciélago».

  • «¿Lippi dice que me parezco a él? No te voy a negar que me emocioné, por lo que hemos compartido y por lo que ha dicho. Le doy las gracias».

  • «Bastoni ha entrenado al treinta por ciento con el equipo; esta noche lo volveremos a intentar. Scamacca está más rezagado. Son los únicos a los que hay que evaluar; el resto están todos bien, incluidos Calafiori, Mancini y Politano».

  • «El lanzador de penaltis es Retegui; ayer probamos a los demás. Nos hemos adelantado, existe la posibilidad y lo hemos intentado».

  • ¿Hay algún Sinner en esta selección?

    «El espíritu de equipo. Tenemos jugadores importantes, pero me gustaría ver ese espíritu en toda la selección». -


    ¿Qué le dirías a los italianos?

    «Depende de nosotros. Si salimos al campo, incluso en el estadio, y damos la sensación de estar a la altura, todo lo demás vendrá solo. No podemos pedirle nada a nadie, somos los artífices de nuestro destino. Se necesita mucha tranquilidad y ser conscientes de que nos enfrentamos a jugadores que tienen garra. Dicen que no tenemos identidad, pero es lógico que lo digan. Tenemos que estar preparados». -


    ¿Has visto las eliminatorias de otras ocasiones?

    «No necesitaba verlas, las tengo en mi cabeza. Además, la verdad es que si Jorginho marca en el Olímpico, estamos en el Mundial. Cuando gané en 2003, si Ambrosini no se hubiera inventado ese remate, estaríamos en cuartos de final. La suerte es un componente importante en el fútbol, pero al final no vamos al Mundial desde 2014. Pero eso es el pasado, pensemos en mañana».


    Kean-Retegui-Esposito, ¿depende de la forma o también se piensa en el 31?

    «No pienso en el 31, sino en mañana. Y soy consciente de que tengo delanteros fuertes».


    ¿Cree que Irlanda del Norte es capaz de jugar también en campo abierto o solo se limita a pases largos y a jugadas a balón parado?

    «No, pero he visto sus últimos partidos y esa es su principal característica. Debemos estar atentos a las jugadas a balón parado, debemos tener cuidado con su agresividad. Además, Spencer, cuando te ataca, puede hacerte daño, pero esas son las principales características. Es un equipo vertical que todo lo que hace, lo hace de manera excelente».


    ¿Han cambiado las dos eliminaciones la percepción de la selección? ¿Cuánto aumenta la presión sobre usted?

    «Es cierto. Pero mañana nos jugamos algo importante. La responsabilidad no es de los aficionados, han sido dos decepciones enormes. Pero hoy no hay tiempo para hablar del pasado, sino de nuestro objetivo. Tenemos que conseguir ir a este Mundial porque es fundamental para nosotros. El objetivo es volver a donde hemos estado durante tantos años y también como protagonistas».


    ¿Es un partido que hay que preparar más a nivel mental?

    «Hay que prepararla desde todos los puntos de vista. Ya no hay partidos fáciles. Hay que estar concentrado durante los 95 minutos; si no estás preparado... Tenemos que estar listos, mañana tendremos nuestras dificultades. Habrá que saber defender en los balones divididos, habrá que salir con garra. Ya no hay partidos fáciles».


    En comparación con el Mundial de 2006, ¿qué importancia tiene este partido?

    «Eso es otro mundo, han pasado tantos años que ya ni siquiera recuerdo los partidos que jugué... Es el más importante, sí, por la responsabilidad que siento sobre mis hombros no hay comparación».


    ¿Aprecias las cualidades de Irlanda del Norte? «Tenemos que ser buenos a la hora de no perder los balones sueltos, de tener un buen porcentaje de recuperaciones. Salir a por ellos de forma correcta y no dejarnos sorprender; cuando chocamos con el central, tenemos que dar la cobertura adecuada. No debemos subestimar al rival ni pensar que un compañero nos sacará del apuro; hay que intuir el peligro».


    ¿Puedes contarnos alguna anécdota de estos días que te haya dado más confianza?

    «Tres, cuatro, cinco de ellos al principio de la concentración no se mantenían en pie y al final estaban ahí. Scamacca no quiso irse a casa. Me ha gustado el espíritu, me divierto mucho en el campo con ellos. A veces incluso me permito hacer el tonto, pero luego cada uno sabe estar en su sitio. Sin embargo, todo esto lo tenemos que plasmar en el campo y recoger lo que estamos sembrando».


    ¿Qué le dices a tu equipo para evitar volver a quedarnos fuera del Mundial? Es extraño ver un Mundial sin Italia...

    «Sé que es extraño. No me gusta contarles a los jugadores lo que yo he vivido. Los jugadores deben sentir las emociones; si no sientes ese cosquilleo cuando juegas estos partidos, puedes decir lo que quieras... Hay que salir al campo y no se puede subestimar al rival, ellos han llegado hasta aquí porque tienen garra. El primer balón y el último son como si fueran los últimos de su vida y no puedes subestimar eso, nosotros tenemos que responder golpe por golpe».


    ¿Tienen tus chicos la conciencia de que deben superar esta etapa de sufrimiento?

    «Creo que sí. Si lo entienden, si lo hemos hecho bien... En este partido hay dos partidos, el que tenemos el balón y el que no lo tenemos. El sufrimiento hay que ponerlo cuando no tenemos el balón; luego, cuando lo tenemos, hay que llevarlo al campo con nuestra velocidad y llegar a sus 20-25 metros con calidad, desarrollando todo de manera correcta».

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