El irregular arranque del Tottenham no puede desligarse de la magnitud de los cambios que vivió el equipo durante el mercado de fichajes. El club no se conformó con añadir uno o dos jugadores a un grupo estable, sino que remodeló sectores enteros del equipo, después de que 10 nuevos futbolistas llegaran a Londres a cambio de inversiones enormes. Por ello, exigir al equipo una compenetración inmediata resulta, desde el punto de vista técnico, poco realista.

Pero, al mismo tiempo, la magnitud del gasto hace que la afición pierda la paciencia con mayor rapidez. Cuando se invierten más de 300 millones de libras esterlinas, el objetivo no puede ser simplemente mantenerse lejos de las zonas de peligro. La expectativa natural es volver a competir por los puestos europeos, y quizá recuperar una plaza en la Liga de Campeones si las cosas marchan como se pretende.

Por eso, el arranque actual no se corresponde en absoluto con la magnitud del proyecto que ha puesto en marcha el Tottenham. Podría resultar fácil interpretar los números actuales como un simple mal comienzo que se puede superar, pero el rendimiento del Tottenham revela problemas más profundos que la mera falta de suerte de cara a portería.

El equipo perdió ante el Brentford, luego cayó frente al Newcastle, antes de conformarse con el empate ante el Nottingham Forest. Y mientras que el resultado ante el Newcastle puede explicarse como un partido que podría haber ido en cualquier dirección, la derrota ante el Brentford fue más evidente, después de que el Tottenham ofreciera una imagen pobre y su rival mereciera la victoria. En cuanto al duelo ante el Forest, el mayor problema quedó claramente al descubierto: no hay suficiente eficacia ofensiva.

Y aunque el Tottenham no ocupa el último lugar en cuanto al número de remates, sí figura en el fondo de la liga en cuanto al valor esperado del remate, lo que significa que el problema no reside solo en el número de intentos, sino en la calidad de las ocasiones que genera el equipo.

El panorama se vuelve aún más sombrío cuando observamos el promedio de goles esperados; el Tottenham ocupa el tercer lugar por la cola en el total del promedio de goles esperados, mientras que en ningún partido bajo la dirección de De Zerbi ha alcanzado la media de goles esperados por partido en la Premier League, que ronda los 1,41 goles.

Dicho de otro modo, la crisis no es solo que el balón se niegue a entrar en la red, sino que el equipo, de entrada, no genera suficientes ocasiones de peligro.