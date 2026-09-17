De cara al gran partido Roma-Inter que se disputará el sábado 19 en el Olímpico a partir de las 18:00, el entrenador de la Roma Gian Piero Gasperini concedió una larga entrevista a los micrófonos de Sky Sport en la que elevó el listón de las expectativas para su equipo. ¿Es pronto para hablar del Scudetto? Sí, pero la ambición de intentarlo existe, con un equipo que, según él, "no tiene defectos".
Gasperini: «Me cuesta encontrar grandes defectos en mi Roma. ¿Scudetto? Esperemos 20 partidos, pero queremos seguir arriba»
Subir el listón
«Teníamos la convicción de tener detrás un buen rodaje, y un equipo que partía con ventaja respecto al inicio de la pasada temporada: llevamos más tiempo juntos, nos conocemos mejor, ya hemos asimilado muchas cosas. El listón no se eleva fijando objetivos más o menos alcanzables: se eleva mejorando cada día, trabajando sobre nosotros mismos a través de esta variedad de jugadores con todas sus propias características, intentando hacerlo mejor cada vez».
¿Virtudes y defectos? Los grandes ya están eliminados
«Me cuesta citar los defectos (ríe, ndr). Seguro que algún defecto tenemos, de lo contrario ya no tendría nada que hacer, así que seguiré buscándolos, pero con una búsqueda cada vez más minuciosa: los defectos grandes los hemos eliminado. La mayor virtud, entre las muchas que hay, es que se ha creado una gran unidad entre el entorno, el equipo, la afición y el club, y eso es algo que te ayuda a trabajar bien y te da confianza para conseguir los mejores resultados».
EL ENTORNO ROMANO
«El ambiente influye muchísimo. Pero, como siempre he dicho, influye de manera positiva, no negativa, porque es un ambiente de gran pasión y de gran amor hacia su equipo, y por tanto son todos componentes fuertemente positivos. Por mi parte, desde el primer momento he intentado entrar con una profesionalidad que siempre me ha acompañado en mi carrera, tratando de hacer que se me valore por el trabajo realizado. En este momento siento mucho aprecio a mi alrededor, y esto también es un gran estímulo para intentar siempre devolver esta confianza».
¿Scudetto? De objetivos se habla después de 20 partidos
«Nos damos cuenta de que a nuestro alrededor se hacen todo tipo de previsiones, y es justo que sea así: la gente tiene sus sueños, quiere lo máximo. En lo que a nosotros respecta, como cada año, debemos mirar de frente a la realidad. Y la realidad es que de objetivos solo se puede hablar después de una veintena de partidos. Fijarlos después de cuatro o cinco jornadas no tiene sentido. Claro que tenemos confianza, claro que queremos estar arriba en la clasificación, pero en este momento ese es el único objetivo concreto».
Nos hemos ganado la posibilidad de jugárnosla con Inter y Real Madrid.
«¿Inter y Real? Se ha olvidado del Como por el camino, que va antes que el Real Madrid y que considero un equipo que está dando pasos de verdad gigantes. Nos hemos ganado la posibilidad de jugar contra el Inter como primeros de la clasificación y contra el Real Madrid en la Champions. Será el momento de medirnos y de ver, ante estos equipos, qué somos capaces de hacer».
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