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Gasperini: «¿La roja a Malen? Ya es hora de acabar con el fútbol de los fotogramas, no demos marcha atrás. Un episodio que arruinó el partido»

AS Roma

Las palabras del entrenador de la Roma tras el empate en Como.

Tras el Como-Roma, el entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini habló ante los micrófonos de DAZN.


Sobre la actuación de Dybala

«Sin duda. Creo que Dybala estuvo extraordinario, incluso cuando, en la segunda parte, bajaba a ayudar a resolver algunas situaciones. No era fácil en inferioridad numérica. Creo que jugó, al igual que sus compañeros, un partido de gran nivel. No recuerdo que perdiera balones; de hecho, me parece que vuelve a estar fuerte en el arranque. Lástima de aquella jugada en la primera parte, en la que podría haber marcado. Pero hoy también ofreció una actuación extraordinaria».


Sobre la decisión de seguir con Dybala como único punta.

«No, Malen salió y era la solución natural con los jugadores que había en el campo. Pero me convenció lo que estaba haciendo, porque empezó a recibir muchos balones, a darnos aire y la posibilidad de salir. Hubo alguna situación de la que, por muy poco, también podría haber nacido un contraataque peligroso. Mantuvo ese nivel durante los 90 minutos. Desde luego, no era fácil. Él era quien, si queremos verlo así, estaba un poco más condicionado, porque tenía que moverse entre los dos centrales del Como, pero lo hizo con mucha inteligencia y mucha calidad, como un auténtico futbolista que conoce el fútbol».


Sobre la actuación y las ocasiones que tuvieron

«Por desgracia, tengo que decir que en la primera parte tuvimos muy buenas ocasiones para marcar. El Como también tuvo un par de ocasiones importantes, pero creo que nosotros dimos la sensación de poder adelantarnos. Luego, está claro que, si juegas 30 de los 90 minutos en inferioridad numérica, significa que has disputado dos tercios del partido en igualdad numérica contra un equipo fuerte como el Como. Eso es lo que lamentamos, porque, evidentemente, no sé cómo habría terminado el partido, pero me parecía que teníamos bastante confianza en nuestras posibilidades. Así que nos vimos obligados a defendernos y lo hicimos con mucha lucidez y mucho orden. Está claro que, cuando juegas 30 minutos con diez, sales con un empate y también está bien».




  • ¿Cuánta confianza le da esta última media hora? ¿Qué le ha parecido el partido de Gollini?

    «Sí, sin duda, porque ha estado muy bien también al sacar el balón, tanto con los pies como con las manos, sobre todo en la primera parte. Está claro que el equipo también le ha permitido jugar de esa manera. En cualquier caso, ha estado atento y preciso. El equipo ha hecho que no tuviera que realizar grandes intervenciones, pero es un portero que sabrá sustituir muy bien a Svilar».


    Míster, ahora llega un duelo más que apasionante contra el Real Madrid, con dos entrenadores que están haciendo soñar: usted hoy en Roma y José Mourinho en el pasado. ¿Cómo ve este cara a cara? Ante todo, entre los dos equipos, por supuesto, pero también entre dos grandes personalidades en los banquillos, que imprimen carácter a sus equipos y los moldean a su imagen.

    «Está claro que, cuando miro al Real Madrid, veo un equipo de campeones increíbles, tanto en el campo como en el banquillo. Nos enfrentamos a uno de los equipos más fuertes de Europa, que este año también ha hecho un mercado de fichajes extraordinario. José ha dejado entre la gente un recuerdo y un cariño extraordinarios hacia él. Ahora, sin embargo, el nuestro es un equipo de otro tipo, muy diferente del que jugaba con Mourinho, aunque no hayan pasado tantos años. Es un equipo que me está dando grandes satisfacciones, porque también hoy hacía falta tener mucha moral, una gran condición física y un corazón enorme para jugar así en Como».



    Dado que han tenido que terminar este partido con diez, le pregunto por la expulsión de Malen. Aquí no había muchas dudas sobre la decisión de Fabbri. ¿Cuál es su opinión?

    «No lo sé. Hay faltas reiteradas sobre Malen. Ahora bien, sostener que Malen comete una acción de juego violento es realmente difícil. Después de que lo sujetaran, ha reaccionado con ímpetu y, sin duda, ha intentado intervenir, tocando también el balón. Pero, efectivamente, lo que resulta feo es el salto. No hay ninguna intencionalidad por parte de Malen, no va en absoluto con él. Sin duda, ha sido un episodio que ha afeado el partido. Era un partido precioso y así se ha vuelto un poco menos bonito. Entiendo que, al congelar la imagen de esa manera, es muy fácil juzgar, pero el fútbol no se compone de imágenes fijas. El fútbol se compone de jugadas, porque de ese modo se puede justificar todo. Ahí no hay ninguna voluntad ni ninguna intención de hacer daño por parte de Malen. Por eso, el concepto es importante. Ya es hora de dejar de recurrir a las imágenes fijas, porque falsean la realidad. Por desgracia, hemos sufrido esto durante años. Ahora, por fin, desde este año se puede ver un fútbol más auténtico. Por favor, no volvamos atrás con esas imágenes fijas absurdas».

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