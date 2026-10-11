Tras el Como-Roma, el entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini habló ante los micrófonos de DAZN.





Sobre la actuación de Dybala

«Sin duda. Creo que Dybala estuvo extraordinario, incluso cuando, en la segunda parte, bajaba a ayudar a resolver algunas situaciones. No era fácil en inferioridad numérica. Creo que jugó, al igual que sus compañeros, un partido de gran nivel. No recuerdo que perdiera balones; de hecho, me parece que vuelve a estar fuerte en el arranque. Lástima de aquella jugada en la primera parte, en la que podría haber marcado. Pero hoy también ofreció una actuación extraordinaria».





Sobre la decisión de seguir con Dybala como único punta.

«No, Malen salió y era la solución natural con los jugadores que había en el campo. Pero me convenció lo que estaba haciendo, porque empezó a recibir muchos balones, a darnos aire y la posibilidad de salir. Hubo alguna situación de la que, por muy poco, también podría haber nacido un contraataque peligroso. Mantuvo ese nivel durante los 90 minutos. Desde luego, no era fácil. Él era quien, si queremos verlo así, estaba un poco más condicionado, porque tenía que moverse entre los dos centrales del Como, pero lo hizo con mucha inteligencia y mucha calidad, como un auténtico futbolista que conoce el fútbol».





Sobre la actuación y las ocasiones que tuvieron

«Por desgracia, tengo que decir que en la primera parte tuvimos muy buenas ocasiones para marcar. El Como también tuvo un par de ocasiones importantes, pero creo que nosotros dimos la sensación de poder adelantarnos. Luego, está claro que, si juegas 30 de los 90 minutos en inferioridad numérica, significa que has disputado dos tercios del partido en igualdad numérica contra un equipo fuerte como el Como. Eso es lo que lamentamos, porque, evidentemente, no sé cómo habría terminado el partido, pero me parecía que teníamos bastante confianza en nuestras posibilidades. Así que nos vimos obligados a defendernos y lo hicimos con mucha lucidez y mucho orden. Está claro que, cuando juegas 30 minutos con diez, sales con un empate y también está bien».











