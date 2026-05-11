Gary O'Neil critica a los propietarios del Chelsea por «echar a perder» la política de fichajes y la cultura del Estrasburgo desde la adquisición de BlueCo

O’Neil ha criticado a BlueCo, copropietarios del Estrasburgo y el Chelsea, por “echar a perder” el fichaje y por la cultura del club.

O’Neil, quien asumió el cargo en enero, ha sufrido dos derrotas en semifinales en el último mes, con la eliminación del club de la Copa de Francia y de la Liga de la Conferencia. El entrenador cree que el mercado de fichajes de enero debilitó su plantilla en lugar de reforzarla.

Destacó la cesión del delantero David Datro Fofana y del defensa Aaron Anselmino por parte del Chelsea, junto con la retirada a Londres del influyente cedido Mamadou Sarr. Además, el internacional ecuatoriano Kendry Paez vio cómo el Chelsea acortaba su cesión de una temporada, para ser cedido inmediatamente al River Plate de Argentina.