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Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

Gary Neville pide a Sky Sports un descanso de la cobertura de los partidos del Manchester City mientras sigue en curso el recurso por infracciones financieras

G. Neville
Manchester City
Premier League

Gary Neville ha reconocido abiertamente que quiere dejar de cubrir los partidos del Manchester City durante el futuro próximo. El analista de Sky Sports aludió a la gran sombra que se cierne sobre la Premier League tras el veredicto de culpabilidad del club por infracciones financieras. Neville considera que las batallas legales en curso hacen extremadamente difícil elogiar a los jugadores de forma objetiva, pese a sus brillantes actuaciones.

  • La petición de Neville de dejar sus funciones

    Tras ver cómo el Manchester City lograba una victoria por 3-0 ante el Liverpool, Neville hizo una sorprendente confesión en Sky Sports. El comentarista reveló que la situación legal del campeón ha afectado mucho a su experiencia en las retransmisiones. El City ha presentado un recurso después de que un panel independiente lo declarara culpable de 114 cargos.

    Al hablar con franqueza sobre su trabajo, Neville dijo: «Estábamos haciendo el pódcast hace un momento y dije que, si pudierais dejar de asignarme partidos del Manchester City durante los próximos meses, hasta que se conozcan los veredictos, estaría encantadísimo».

  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Elogios a los jugadores en medio de la polémica

    Neville elogió al centrocampista Elliot Anderson, valorado en 116 millones de libras, tras la convincente victoria en Anfield, pero le resultó difícil centrarse únicamente en el fútbol. Al explicar sus sentimientos encontrados respecto a los actuales campeones, Neville dijo: «Al final del partido resulta bastante difícil, porque te imaginas que, si estos veredictos de culpabilidad se confirman en enero o febrero, el Manchester City no va a estar en la posición en la que está y una gran sombra se va a cernir sobre toda la liga. Eso no es bueno para la Premier League en este momento, y es lo que acabo de reconocer hoy».

  • En defensa de la plantilla y el cuerpo técnico

    Tanto Neville como Jamie Carragher se apresuraron a recalcar que la plantilla y el cuerpo técnico no deberían cargar con el peso de la indignación dirigida contra la cúpula del club. Aunque el proceso de apelación ya está muy avanzado, los jugadores no tienen ninguna responsabilidad en las acusaciones financieras relativas al pasado. Neville mostró su solidaridad con la plantilla: «Ese es el problema para el personal, los jugadores y los aficionados del Manchester City: no tienen culpa de nada de esto. La mancha, el estigma y el daño a su reputación recaen sobre ellos, aunque no tienen nada que ver con el asunto y deben afrontarlo en el terreno de juego y en el estadio, semana tras semana».

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  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ¿Qué le espera ahora al Manchester City?

    El Manchester City afronta una larga espera mientras continúan el complejo procedimiento de apelación y la vista sobre las sanciones. Enzo Maresca tendrá que mantener a su plantilla centrada por completo en defender su título de la Premier League sobre el terreno de juego, mientras el club espera una resolución legal definitiva prevista para algún momento de principios del próximo año.

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