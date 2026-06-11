Goal.com
En directoEntradas

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-ENG-LEGENDS-MAN UTD-LIVERPOOLAFP
Adhe Makayasa

Traducido por

Gary Neville elogia a la FIFA por el «increíble» cambio en el reglamento del Mundial

World Cup
G. Neville
Inglaterra

El exdefensa inglés Gary Neville elogió a la FIFA por los importantes cambios de reglas para el Mundial 2026. La leyenda del Manchester United cree que las nuevas normas, pensadas para evitar el tiempo perdido y aumentar la transparencia en el campo, mejorarán la experiencia de los aficionados en los estadios.

  • Se han introducido nuevas directrices más estrictas

    El torneo mundial arranca el jueves por la tarde con el duelo entre México, anfitrión, y Sudáfrica, mientras los equipos se adaptan a nuevas normas. La FIFA impone un límite de 10 segundos para los cambios y una cuenta atrás de cinco segundos para saques de banda y de puerta. Si un equipo tarda en retirarse, juega con uno menos durante un minuto; sanción que Islandia ya sufrió ante Japón en un reciente amistoso.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-STADIUM-LOS ANGELESAFP

    Neville respalda las medidas contra el desperdicio

    Comentaristas de renombre respaldan estos cambios radicales, hartos de que tácticas negativas frenen el fútbol nacional. En The Overlap, Neville afirmó: «Los cambios con límite de tiempo son una novedad increíble. Me encanta. Es molesto ver a los jugadores salir lentamente del campo. Se puede criticar a la FIFA por muchas cosas, pero en arbitraje aciertan. Son novedades que mejorarán el juego para los aficionados».

    Neville añadió: «Se avecinan cambios en las reglas para el Mundial. Estoy a favor del cronómetro para los saques de banda; en la Premier League se pierde demasiado tiempo. También me gusta la idea de limitar las interrupciones para preparar las jugadas a balón parado. Pasa en la League Two y en la Premier: el balón está fuera de juego demasiado tiempo. Me parece una buena medida».

  • «¡Una buena norma!» - La FIFA prohíbe taparse la boca

    Las nuevas normas prohíben taparse la boca durante los enfrentamientos para garantizar la transparencia, medida adoptada tras un incidente en la Liga de Campeones entre Gianluca Prestianni, del Benfica, y Vinicius Junior, del Real Madrid. Ian Wright lo apoyó: «Es una buena norma. Si los jugadores se tapan la boca, no se pueden demostrar las cosas; me parece correcta. Me gusta bastante, me parece bien».

    Sin embargo, Roy Keane cuestionó el momento de la medida por las altas temperaturas y respondió: «Algunas normas buscan agilizar el juego, pero es raro que se apliquen ahora, cuando las condiciones son tan duras para los jugadores. Si alguna vez necesitaron ralentizar el partido, es justo ahora, por el calor en algunos estadios».

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    La adaptación táctica bajo la lupa

    Los entrenadores deben ajustar rápido sus tácticas para adaptarse a las estrictas normas y a las pausas obligatorias de hidratación de tres minutos por mitad. Selecciones de élite como Inglaterra y la campeona Argentina no juegan hasta el miércoles, lo que les da más tiempo para ver cómo aplican los árbitros las nuevas cuentas atrás en los primeros partidos. La verdadera prueba será mantener la intensidad sin caer en las sanciones automáticas de un minuto.

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Croacia crest
Croacia
CRO