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Gary Neville elogia a la FIFA por el «increíble» cambio en el reglamento del Mundial
Se han introducido nuevas directrices más estrictas
El torneo mundial arranca el jueves por la tarde con el duelo entre México, anfitrión, y Sudáfrica, mientras los equipos se adaptan a nuevas normas. La FIFA impone un límite de 10 segundos para los cambios y una cuenta atrás de cinco segundos para saques de banda y de puerta. Si un equipo tarda en retirarse, juega con uno menos durante un minuto; sanción que Islandia ya sufrió ante Japón en un reciente amistoso.
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Neville respalda las medidas contra el desperdicio
Comentaristas de renombre respaldan estos cambios radicales, hartos de que tácticas negativas frenen el fútbol nacional. En The Overlap, Neville afirmó: «Los cambios con límite de tiempo son una novedad increíble. Me encanta. Es molesto ver a los jugadores salir lentamente del campo. Se puede criticar a la FIFA por muchas cosas, pero en arbitraje aciertan. Son novedades que mejorarán el juego para los aficionados».
Neville añadió: «Se avecinan cambios en las reglas para el Mundial. Estoy a favor del cronómetro para los saques de banda; en la Premier League se pierde demasiado tiempo. También me gusta la idea de limitar las interrupciones para preparar las jugadas a balón parado. Pasa en la League Two y en la Premier: el balón está fuera de juego demasiado tiempo. Me parece una buena medida».
«¡Una buena norma!» - La FIFA prohíbe taparse la boca
Las nuevas normas prohíben taparse la boca durante los enfrentamientos para garantizar la transparencia, medida adoptada tras un incidente en la Liga de Campeones entre Gianluca Prestianni, del Benfica, y Vinicius Junior, del Real Madrid. Ian Wright lo apoyó: «Es una buena norma. Si los jugadores se tapan la boca, no se pueden demostrar las cosas; me parece correcta. Me gusta bastante, me parece bien».
Sin embargo, Roy Keane cuestionó el momento de la medida por las altas temperaturas y respondió: «Algunas normas buscan agilizar el juego, pero es raro que se apliquen ahora, cuando las condiciones son tan duras para los jugadores. Si alguna vez necesitaron ralentizar el partido, es justo ahora, por el calor en algunos estadios».
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La adaptación táctica bajo la lupa
Los entrenadores deben ajustar rápido sus tácticas para adaptarse a las estrictas normas y a las pausas obligatorias de hidratación de tres minutos por mitad. Selecciones de élite como Inglaterra y la campeona Argentina no juegan hasta el miércoles, lo que les da más tiempo para ver cómo aplican los árbitros las nuevas cuentas atrás en los primeros partidos. La verdadera prueba será mantener la intensidad sin caer en las sanciones automáticas de un minuto.