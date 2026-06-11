Gary Neville elogia a la FIFA por el «increíble» cambio en el reglamento del Mundial

Comentaristas de renombre respaldan estos cambios radicales, hartos de que tácticas negativas frenen el fútbol nacional. En The Overlap, Neville afirmó: «Los cambios con límite de tiempo son una novedad increíble. Me encanta. Es molesto ver a los jugadores salir lentamente del campo. Se puede criticar a la FIFA por muchas cosas, pero en arbitraje aciertan. Son novedades que mejorarán el juego para los aficionados».

Neville añadió: «Se avecinan cambios en las reglas para el Mundial. Estoy a favor del cronómetro para los saques de banda; en la Premier League se pierde demasiado tiempo. También me gusta la idea de limitar las interrupciones para preparar las jugadas a balón parado. Pasa en la League Two y en la Premier: el balón está fuera de juego demasiado tiempo. Me parece una buena medida».