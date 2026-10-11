El United afronta una presión cada vez mayor tras un empate profundamente decepcionante contra el Tottenham en Old Trafford. Dominic Solanke marcó un devastador gol del empate en el tiempo añadido para los visitantes, que jugaban con diez, y amplió a cuatro partidos la miserable racha sin ganar del Manchester United en todas las competiciones.

Los aficionados locales expresaron su malestar abucheando con fuerza al equipo tanto al descanso como al final del partido. Este frustrante resultado deja al equipo de Carrick en la 12.ª posición de la clasificación de la Premier League.

El excapitán Neville ya ha expresado su seria preocupación por la trayectoria actual del club. Cree que la plantilla debe encontrar rápidamente la manera de frenar su repentino bajón de forma.