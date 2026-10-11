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Gary Neville destroza al centro del campo del Manchester United tras el alarmante empate contra el Tottenham
La frustración crece en Old Trafford
El United afronta una presión cada vez mayor tras un empate profundamente decepcionante contra el Tottenham en Old Trafford. Dominic Solanke marcó un devastador gol del empate en el tiempo añadido para los visitantes, que jugaban con diez, y amplió a cuatro partidos la miserable racha sin ganar del Manchester United en todas las competiciones.
Los aficionados locales expresaron su malestar abucheando con fuerza al equipo tanto al descanso como al final del partido. Este frustrante resultado deja al equipo de Carrick en la 12.ª posición de la clasificación de la Premier League.
El excapitán Neville ya ha expresado su seria preocupación por la trayectoria actual del club. Cree que la plantilla debe encontrar rápidamente la manera de frenar su repentino bajón de forma.
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Neville apunta a los problemas en el centro del campo
En declaraciones en The Gary Neville Podcast, el exdefensa señaló problemas tácticos concretos en el once inicial. Señaló el doble pivote formado por Youri Tielemans y Kobbie Mainoo como una de las principales áreas de preocupación para el equipo.
«Tielemans y Mainoo, creo que ya hemos visto suficiente de eso», explicó Neville. «No digo que haya que darlo por terminado porque eso probablemente sería demasiado drástico, pero he visto lo suficiente como para pensar que no es un centro del campo con el dinamismo suficiente para jugar en este club en la Premier League.
«Creo que ambos son buenos jugadores a nivel individual. Pero a veces simplemente tienes futbolistas que no terminan de encajar o no se adaptan del todo el uno al otro».
Buscando el equilibrio adecuado
Carrick ha tenido claramente problemas para encontrar un centro del campo cohesionado durante este periodo difícil. Neville sugirió que introducir a jugadores diferentes podría solucionar la evidente falta de intensidad. Elogió el impacto inmediato de un suplente durante el partido contra el Tottenham.
«Creo que cuando entró [Carlos] Baleba junto a Mainoo, parecía que había mucha más energía», añadió Neville. «Va a haber que hacer algo ahí, y el resto va a tener que espabilar porque van a ir al Atlético de Madrid de Diego Simeone y a Elland Road.
«Si no estás del todo bien ahí desde el punto de vista mental y físico, va a quedar en evidencia. Tienen un par de días para recuperarse, levantarse de esto y ponerse en marcha, porque si no se ponen en marcha van a ser unas semanas preocupantes».
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Se avecina un calendario de partidos temible
El United debe recuperarse rápidamente, ya que afronta un calendario increíblemente exigente en los próximos días. Viaja a España para enfrentarse el martes por la noche al Atlético de Madrid de Diego Simeone en la Champions League. Tras su duro examen europeo, se dirigirá a Elland Road para disputar el domingo un intenso partido de rivalidad de la Premier League contra el Leeds United.
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