AFP
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Gary Neville da su opinión sincera sobre los problemas de Inglaterra en el lateral derecho para el Mundial y sobre el hecho de que Declan Rice juegue fuera de su posición habitual
Las lesiones de Inglaterra dejan a Tuchel sin opciones.
Inglaterra avanzó a los octavos de final del Mundial tras ganar 2-1 a la República Democrática del Congo, pero las lesiones complican la elección de lateral derecho para Tuchel. Reece James se perdió el partido por una lesión en el tendón de la corva y sigue siendo duda para el lunes contra México, pues no completó el entrenamiento del viernes. Jarell Quansah también tiene un problema en el tobillo, lo que deja a Tuchel con pocas opciones naturales en esa posición.
- Getty Images Sport
Neville cuestiona la estrategia de Inglaterra en el lateral derecho
Esos problemas obligaron a Rice a pasar del centro del campo al lateral derecho en los últimos compases del partido contra la República Democrática del Congo. Aunque Inglaterra logró mantener la victoria, Neville cree que la falta de estabilidad en defensa podría convertirse en un grave problema a medida que avance el torneo.
«Él [Rice] jugó de lateral derecho con el Arsenal en un partido contra el West Ham que vi hace unos meses y, aunque en aquel momento pensé que había sido una decisión equivocada de Mikel Arteta, en realidad en la segunda parte yo mismo pedía a gritos que lo pusieran ahí», declaró Neville a ITV.
«No es la primera vez: recuerdo tres o cuatro torneos en los que se menospreció la posición de lateral, hasta el punto de que la gente pensaba: “¿Podemos llevar cinco delanteros y prescindir del lateral izquierdo?”. Eso le está pasando factura a Inglaterra ahora mismo; es un problema en defensa y en ataque».
Una unidad defensiva sin cohesión
Neville advierte que la ausencia de una defensa de cuatro fija es una bomba de relojería para el equipo de Tuchel. Las bandas, vulnerables, concentran las críticas, y el exdefensa del Manchester United insiste en que el talento individual no compensa la falta de compenetración colectiva en la zaga.
«Ya dije antes del torneo que teníamos cuatro defensas, pero que tenían que convertirse en una zaga de cuatro», afirmó Neville. «Son buenos en el uno contra uno, pero aún no actúan como unidad. Nuestra vulnerabilidad es muy preocupante.
Sabíamos que teníamos dos laterales derechos propensos a las lesiones: si Livramento se lesiona, entra Chalobah… hace falta un lateral derecho. Hemos jugado cuatro partidos y hemos usado cinco, lo que muestra que Tuchel está desorientado en esa posición. Eso nos pasará factura».
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Tuchel se enfrenta a decisiones clave sobre la alineación
Inglaterra se centra en los octavos contra México, pero Tuchel sigue con pocas opciones defensivas: la presencia de James y Quansah aún es duda.
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