Gary Neville califica la etapa de Igor Tudor en el Tottenham como un «accidente de coche» y critica al entrenador, muy cuestionado, por el trato «brutal» que ha dado a Antonin Kinsky
Neville no se anda con rodeos sobre el mandato de Tudor.
En el podcast Stick to Football de The Overlap, Neville expresó su incredulidad ante la situación actual en el estadio del Tottenham Hotspur y el trato que Tudor dispensó a Kinsky en Madrid. «Me pareció brutal. Creo que todo lo que ha pasado en las últimas semanas y luego eso, todo es un desastre, un caos», afirmó. «El problema que tuve fue la entrevista de Tudor. Creo que debería haber salido y dicho: "Miren, me equivoqué, debería haber dejado a [Guglielmo] Vicario en la portería", pero no lo hizo, sino que se reafirmó en su postura».
La sustitución de Kinsky desata la indignación
Tudor tomó la sorprendente decisión de alinear a Kinsky en lugar del portero titular Guglielmo Vicario, pero acabó sustituyendo al primero a los 17 minutos, cuando el Tottenham ya perdía por 3-0 ante el Atlético. El entrenador no saludó al joven cuando este abandonó el terreno de juego, una actitud que los críticos han calificado de perjudicial para la carrera del jugador.
El icono del Arsenal Ian Wright se sumó al coro de críticas, sugiriendo que Tudor está «claramente fuera de su nivel» en esta categoría. La leyenda del Arsenal declaró: «No quieres ver a nadie ser despedido, pero cuando ves a alguien que está claramente fuera de su nivel, es incómodo. Que él tomara esa decisión, por ese pobre portero, que él entrara en un partido así en un club así para empezar, no sé qué habrá visto en los entrenamientos. Para mí, Vicario es el número uno, él juega en ese partido. Haces eso en otro partido por él porque ahora, mira a este tipo, Kinsky. Es la mayor pesadilla desde el portero del Liverpool».
Rooney y Keane ofrecen perspectivas diferentes.
Mientras tanto, Wayne Rooney sugirió que la culpa debería repartirse entre el banquillo y el vestuario. «Ha intentado protegerlo, pero ha quedado fatal», dijo Rooney sobre el incidente de Kinsky. «Creo que el mayor problema fue alinearlo como titular. No tengo ningún problema con que lo haya sustituido. ¿Debería abrazarlo? Si me sacaran del campo a los 20 minutos, no querría que mi entrenador me abrazara. Puede hablar con él después del partido».
Roy Keane se mostró aún más desdeñoso con la simpatía hacia el portero, sugiriendo que la reacción a la sustitución fue un poco exagerada. «Ha cometido un par de errores, errores enormes», señaló el ex capitán del United.
«Hay que infundirles un poco de miedo».
El debate se centró en el carácter de la plantilla del Tottenham, y Rooney hizo una dura valoración del esfuerzo de los jugadores durante este tumultuoso periodo. «Esos jugadores tienen que mirarse a sí mismos, porque creo que han sido una auténtica vergüenza. El rendimiento, la actitud, la falta de ganas, la falta de lucha, la falta de todo. Creo que necesitan a alguien que les dé una buena paliza. Necesitan que les metan un poco de miedo», afirmó el exdelantero del United.
Tras cuatro derrotas consecutivas, ya crecen las especulaciones sobre quién podría ocupar el banquillo si Tudor es destituido. El exdelantero del Tottenham Robbie Keane, actual entrenador del Ferencvaros, ha sido relacionado con un posible regreso al club, junto con el experimentado técnico de la Premier League Sean Dyche. Neville ha instado al club a tomar una decisión firme sobre Tudor lo antes posible: «Si se va a hacer otro cambio, para mí tiene que ser hoy o mañana, porque no se puede esperar».
