Gary Neville afirma que Argentina «jugó como una mierda» en la final del Mundial contra España y critica su excesiva dependencia de Lionel Messi

En declaraciones a Sky Bet, Neville admitió que admiraba la resistencia de Argentina, pero insistió en que su actuación general merecía duras críticas.

«Ya dije que mis primeros comentarios fueron de admiración hacia ellos», afirmó. «Pero jugaron fatal, seamos claros, jugaron mal durante el partido. Lo que diría es que, si se mantuvieron en el partido, hay que reconocerles el mérito. Enhorabuena a ellos, pero jugaron como una mierda».

Reiteró: «Si parece una mierda y huele a mierda, es una mierda. Lo que vimos en la final fue una actuación pésima, y han jugado mal en algunos momentos».