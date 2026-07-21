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Gary Neville afirma que Argentina «jugó como una mierda» en la final del Mundial contra España y critica su excesiva dependencia de Lionel Messi
Neville arremete contra Argentina
Neville criticó con dureza a Argentina tras perder 1-0 ante España en la prórroga de la final del Mundial. El exdefensa inglés afirmó que la Albiceleste jugó mal pese a alargar el partido. Argentina buscaba su segundo título seguido, pero apenas creó peligro ante La Roja. No tiró a puerta hasta bien entrada la prórroga, antes de que Ferran Torres marcara en el 106.
- AFP
«Una bolsa de mierda»
En declaraciones a Sky Bet, Neville admitió que admiraba la resistencia de Argentina, pero insistió en que su actuación general merecía duras críticas.
«Ya dije que mis primeros comentarios fueron de admiración hacia ellos», afirmó. «Pero jugaron fatal, seamos claros, jugaron mal durante el partido. Lo que diría es que, si se mantuvieron en el partido, hay que reconocerles el mérito. Enhorabuena a ellos, pero jugaron como una mierda».
Reiteró: «Si parece una mierda y huele a mierda, es una mierda. Lo que vimos en la final fue una actuación pésima, y han jugado mal en algunos momentos».
Se cuestiona la dependencia de Messi
Neville cree que el gran espíritu competitivo de Argentina ha ocultado sus deficiencias, y que el equipo se ha sostenido gracias a la brillantez de Messi durante todo el torneo.
«Tienen gran compenetración, una feroz competitividad y un jugador increíble en la delantera que les lleva a la victoria», explicó Neville. «Sin él [Messi], probablemente les costaría mucho llegar tan lejos».
- Getty Images
Preguntas tras la derrota en la final
La Albiceleste dejó Nueva Jersey sin el título mundial tras encajar un gol de España en la prórroga. Ahora la pregunta es si Argentina podrá superar su dependencia de Messi —quizá en su último Mundial— y mantenerse en la élite.
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