Más allá de los plazos, Neville detalló cómo cree que debería sancionarse al Manchester City si se confirma el fallo de culpabilidad. Reclamó una dura combinación de sanciones y señaló, en particular, la responsabilidad de la directiva y los títulos obtenidos en el pasado.

«Creo que los propietarios deberían marcharse, que se deberían retirar los títulos del periodo correspondiente y que debería imponerse una sanción de puntos durante varios años», declaró. «A los propietarios y directivos les resultará difícil seguir en sus puestos si se les aplica de forma coherente el mismo criterio que debo cumplir yo como directivo y propietario».

Pese a su firme postura, Neville descartó la idea de hacer descender al City varias categorías en el fútbol inglés. «No estoy especialmente obsesionado con mandar al Manchester City a League One o League Two. Quiero que el club vuelva a la Premier League. Esta mañana he hablado con un aficionado del City que me ha dicho que los seguidores van a llevar camisetas antiguas el domingo para demostrar que quieren al club y que volverían a donde estaban si tuvieran que hacerlo. Si eso es lo que hacen, les deseo suerte».

Reconoció, no obstante, que forzar un cambio de propietarios tendría repercusiones mucho más allá del terreno de juego: «Pero entiendo por qué la Premier League, los políticos y los organismos reguladores están preocupados por el impacto de apartar a los propietarios. Para el club, la ciudad y la zona este de Manchester, las consecuencias económicas serían enormes. Ese es el contexto, aunque he dejado claro qué sanción creo que debería imponerse».



