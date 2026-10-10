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Gary Neville advierte de un «revuelo mayúsculo» si se prolonga el recurso del Manchester City y exige TRES sanciones
Fallo histórico sobre el recurso del City
El Manchester City fue recientemente declarado culpable de 114 de los 115 cargos financieros que le imputó la Premier League. El club del Etihad ha presentado rápidamente un recurso contra este fallo sin precedentes, por lo que ahora se celebrará una nueva vista.
Pese al veredicto inicial de culpabilidad, aún no se ha confirmado ninguna sanción. En el fútbol inglés se han debatido ampliamente posibles castigos que van desde importantes deducciones de puntos y la retirada de títulos hasta el descenso directo.
Mientras el City lucha por limpiar su nombre, los plazos del nuevo proceso judicial siguen siendo inciertos. Sin embargo, la posibilidad de que el recurso se prolongue hasta los últimos meses de la temporada ha suscitado una gran preocupación tanto entre los observadores como entre los analistas.
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Una advertencia sobre los plazos
En declaraciones en el Overlap Daily, patrocinado por Sky Bet, Neville subrayó que no se puede permitir que esta situación ensombrezca el desenlace de la presente temporada. El ex capitán del Manchester United insistió en que debe llegarse a una conclusión definitiva a principios de primavera para proteger la integridad de la competición.
«Será muy difícil para todos los que forman parte del fútbol ver al Manchester City ganar la liga este año», explicó Neville. «Psicológicamente, supondría un enorme problema para el fútbol. No creo que la Premier League pueda permitir que esto se prolongue hasta el final de la temporada. Si el Manchester City levanta el trofeo de la Premier League en mayo sin que se haya dictado un veredicto, se armará un revuelo enorme».
Y añadió: «El caso debe resolverse para febrero o marzo. Hay que respetar el debido proceso y el City cree que será absuelto de los cargos, así que veremos qué ocurre. Pero no se puede llegar al final de la temporada con el Manchester City ganando el título sin que se haya dictado un veredicto».
La exigencia de un triple castigo
Más allá de los plazos, Neville detalló cómo cree que debería sancionarse al Manchester City si se confirma el fallo de culpabilidad. Reclamó una dura combinación de sanciones y señaló, en particular, la responsabilidad de la directiva y los títulos obtenidos en el pasado.
«Creo que los propietarios deberían marcharse, que se deberían retirar los títulos del periodo correspondiente y que debería imponerse una sanción de puntos durante varios años», declaró. «A los propietarios y directivos les resultará difícil seguir en sus puestos si se les aplica de forma coherente el mismo criterio que debo cumplir yo como directivo y propietario».
Pese a su firme postura, Neville descartó la idea de hacer descender al City varias categorías en el fútbol inglés. «No estoy especialmente obsesionado con mandar al Manchester City a League One o League Two. Quiero que el club vuelva a la Premier League. Esta mañana he hablado con un aficionado del City que me ha dicho que los seguidores van a llevar camisetas antiguas el domingo para demostrar que quieren al club y que volverían a donde estaban si tuvieran que hacerlo. Si eso es lo que hacen, les deseo suerte».
Reconoció, no obstante, que forzar un cambio de propietarios tendría repercusiones mucho más allá del terreno de juego: «Pero entiendo por qué la Premier League, los políticos y los organismos reguladores están preocupados por el impacto de apartar a los propietarios. Para el club, la ciudad y la zona este de Manchester, las consecuencias económicas serían enormes. Ese es el contexto, aunque he dejado claro qué sanción creo que debería imponerse».
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A la espera del veredicto final
Con el recurso ya presentado oficialmente, la Premier League y el Manchester City se preparan para un nuevo enfrentamiento legal. Una nueva vista determinará el desenlace final, pero sigue sin estar nada claro cuándo se resolverá el caso.
El reto inmediato para el organismo rector es acelerar el proceso para evitar precisamente el escenario que teme Neville. Hasta que se dicte una resolución definitiva, la incertidumbre seguirá pesando sobre la máxima categoría del fútbol inglés y la actual lucha por el título.
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