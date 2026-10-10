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Gary Neville advierte de un «auténtico clamor» si el recurso del Manchester City se alarga, mientras la leyenda del Manchester United exige un TRIPLE castigo
El City recurre la sentencia histórica
El Manchester City fue declarado recientemente culpable de 114 de los 115 cargos financieros presentados contra él por la Premier League. El club del Etihad ha presentado rápidamente un recurso contra esta resolución sin precedentes, lo que significa que ahora se celebrará una nueva vista.
A pesar del veredicto inicial de culpabilidad, todavía no se ha confirmado ninguna sanción. En el fútbol inglés se ha debatido ampliamente sobre posibles castigos que van desde severas deducciones de puntos y la retirada de títulos hasta un descenso directo.
Mientras el City lucha por limpiar su nombre, el calendario del nuevo proceso legal sigue siendo incierto. Sin embargo, la posibilidad de que el recurso se alargue hasta los últimos meses de la campaña ha generado una seria preocupación tanto entre observadores como entre comentaristas.
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Una advertencia sobre los plazos
En declaraciones en Overlap Daily, Neville subrayó que no se puede permitir que la situación eclipse el desenlace de la presente temporada. El ex capitán del United insistió en que debe alcanzarse una conclusión definitiva a comienzos de la primavera para proteger la integridad de la competición.
«Será muy difícil para todo el mundo del fútbol ver al Manchester City ganar la liga este año», explicó Neville. «Psicológicamente, sería un problema enorme para este deporte. No creo que la Premier League pueda permitir que esto se alargue hasta el final de la temporada. Si el Manchester City levanta el trofeo de la Premier League en mayo sin que se haya emitido un veredicto, habrá una indignación absoluta».
Añadió: «El caso debe resolverse en febrero o marzo. Debe seguirse el debido proceso, y el City cree que saldrá libre de los cargos, así que veremos qué pasa. Pero no se puede llegar al final de la temporada y que el Manchester City gane el título sin un veredicto».
La exigencia de triple castigo
Más allá del calendario, Neville expuso exactamente cómo cree que debería ser sancionado el conjunto de Mánchester si se confirma el veredicto de culpabilidad. Pidió una combinación devastadora de sanciones, señalando específicamente la responsabilidad en los despachos y los títulos logrados en el pasado.
«Creo que los propietarios deberían irse, que se deberían retirar los títulos del periodo correspondiente y que debería haber una sanción de varios años en forma de deducción de puntos», declaró. «A los propietarios y a los ejecutivos les va a costar seguir en sus puestos si se aplica de forma coherente la misma prueba que yo tengo que cumplir como director y propietario».
Pese a su firme postura, Neville descartó la idea de hundir al City en la pirámide del fútbol inglés. «No estoy especialmente obsesionado con descender al Manchester City a League One o League Two. Quiero que el club vuelva a la Premier League. Esta mañana hablaba con un aficionado del City que decía que los seguidores van a llevar camisetas retro el domingo para demostrar que aman al club y que volverían a donde estaban si tuvieran que hacerlo. Si eso es lo que hacen, buena suerte para ellos».
Sin embargo, reconoció que forzar un cambio en la propiedad provocaría una onda expansiva mucho más allá del terreno de juego: «Pero puedo entender por qué la Premier League, los políticos y los reguladores están preocupados por el impacto de apartar a los propietarios. Para el club, la ciudad y la zona este de Mánchester, las consecuencias económicas serían enormes. Ese es el contexto, aunque he dejado claro cuál creo que debería ser el castigo».
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A la espera del veredicto final
Con un recurso presentado oficialmente, la Premier League y el Manchester City se preparan ahora para un nuevo enfrentamiento legal. Una nueva vista determinará el desenlace final, pero el calendario exacto para una resolución sigue siendo frustrantemente impreciso.
El desafío inmediato para el organismo rector es acelerar este proceso para evitar exactamente el escenario que teme Neville. Hasta que se dicte un veredicto definitivo, una oscura nube de incertidumbre seguirá cerniéndose sobre la máxima categoría del fútbol inglés y la actual lucha por el título.
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