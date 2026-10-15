Martinez lanzó recientemente una sorprendente crítica pública contra la cúpula del club tras una derrota en la Champions League ante el Atlético de Madrid. El argentino arremetió contra el director deportivo Jason Wilcox y la directiva en dos entrevistas distintas.

Martinez expresó una profunda frustración por lo que considera una falta de apoyo al entrenador Michael Carrick. El Manchester United aún no ha respondido públicamente a las polémicas declaraciones. Sin embargo, Neville ya se ha pronunciado al respecto. El exdefensa destacó los graves daños colaterales que pueden causar comentarios así en una plantilla.