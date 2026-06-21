Gary Lineker se une, sorpresivamente, a la retransmisión del Mundial de ITV y, en tono de broma, reemplaza a Laura Woods tras su salida de la BBC

Durante su paso por ITV, Lineker habló de Harry Kane, quien igualó su récord de 10 goles con Inglaterra en un Mundial. Tras ver cómo el actual capitán alcanzaba ese hito con un doblete contra Croacia, Lineker bromeó: «No soy violento, ¡pero sí derribé la puerta de una patada! De verdad me alegré mucho por Harry. Le ha costado un Mundial más y hay muchos penaltis en esa cuenta, pero se lo reconoceremos».

Elogió la evolución de la estrella del Bayern de Múnich y admitió que Kane le supera como jugador completo: «Harry es un ‘9’ mucho más completo de lo que yo era. Yo me centraba en el área, pero él lo hace todo: se retrasa, pasa muy bien y creo que es nuestro mejor ‘9’ de la historia».