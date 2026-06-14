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Gary Lineker calificó de «difícil de entender» la exclusión del lateral izquierdo de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial y cuestionó la decisión de Thomas Tuchel
Lineker critica que se haya dejado fuera a Lewis Hall
Lineker ha criticado la decisión de Tuchel de dejar a Hall fuera de la selección inglesa para el Mundial. Aunque el joven lateral izquierdo del Newcastle tuvo una temporada destacada y jugó en los amistosos contra Uruguay y Japón, no entró en la lista final de 26 jugadores. Lineker calificó la exclusión de «desconcertante» dada la actual forma del jugador. Aunque jugó los amistosos contra Uruguay y Japón, su baja fue una de las más sonadas al anunciarse la lista final.
En el pódcast The Rest is Football, Lineker admitió: «Sin duda me sorprendió, pero cada uno tiene su propia opinión y casi todos discreparán del seleccionador en uno o dos puestos. Al final solo cuenta la opinión del seleccionador, pero hay decisiones que no logro entender. Si Inglaterra llega a la final y gana, nadie se acordará de esto. Tuchel ha dicho que se trata de formar un equipo, no de elegir a los más talentosos, y eso lo entiendo».
«Para mí hubo un par de casos claros. Todos armaríamos un plantel distinto, pero solo cuenta la opinión del seleccionador. Aun así, me costó entender la exclusión de Lewis Hall: ha sido brillante este año. Tuchel ha dicho que Djed Spence es el suplente en esa posición, aunque es más bien derecho y se justifica por su velocidad ante extremos rápidos. Pero Hall ha sido el único que he visto capaz de contener a Lamine Yamal este curso, así que esa decisión me ha dejado perplejo».
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Conmoción por la ausencia de Cole Palmer
La ausencia de Cole Palmer, jugador clave del Chelsea, fue criticada por el legendario delantero. A pesar de su importancia para los Blues y de sus actuaciones decisivas, Tuchel lo dejó fuera y prefirió otras opciones en las bandas.
Lineker mostró su decepción y afirmó: «Me decepcionó lo de Cole Palmer porque Noni Madueke ha tenido una temporada aceptable, pero la mayor parte del tiempo es suplente de Bukayo Saka. Cole aporta algo diferente, es un jugador decisivo. Además, si echamos la vista atrás 12 meses, fue el mejor jugador del Mundial de Clubes, que se disputa en este mismo torneo. Sí, ha estado lesionado este curso, pero solo se perdió algunos partidos y, en los últimos del Chelsea, mostró su nivel y estaba recuperando la forma».
Debate sobre el liderazgo entre Maguire y Burn
Lineker también cuestionó la exclusión de Harry Maguire. El defensa del Manchester United ha sido clave para Inglaterra, pero Tuchel prefirió a Dan Burn, del Newcastle, para liderar la zaga en la Copa América.
Lineker considera que Maguire ha tenido mala suerte y afirma: «Tuchel habló muy bien de Dan Burn y dijo que podría ser un auténtico líder atrás. Sospechaba que no los elegiría a los dos porque son similares, pero Maguire tiene ventaja por su experiencia en grandes torneos, donde siempre ha rendido bien y nunca ha defraudado a Inglaterra».
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La inclusión sorpresa de Ivan Toney
Por último, Lineker se refirió a la inesperada convocatoria de Ivan Toney. El delantero milita en la Liga Profesional de Arabia Saudí con el Al-Ahli, lo que llevó a muchos a pensar que había quedado fuera de los planes de la selección, pero Tuchel le hizo un hueco al exjugador del Brentford en su lista definitiva.
Al respecto, Lineker añadió: «A mí también me sorprendió mucho lo de Ivan Toney, eso salió de la nada. No creo que nadie estuviera hablando de él porque lleva un par de años jugando en la liga saudí. Es un buen jugador, por supuesto, pero me pareció un poco sorprendente».
Inglaterra debutará el 17 de junio ante Croacia en el Grupo D, y luego se medirá a Ghana y Panamá.