La búsqueda del doblete histórico del Arsenal terminó en agonía en Budapest. A pesar de adelantarse pronto con gol de Kai Havertz, los londinenses vieron cómo Ousmane Dembélé empataba de penalti y, finalmente, caían en los penaltis. Aunque el resultado fue un trago amargo para la mitad roja de Londres, Lineker cree que el mejor equipo ganó esa noche.

En su podcast The Rest is Football, el exdelantero destacó que el estilo más ambicioso del PSG fue clave. «Para el Arsenal fue decepcionante, pero el mejor equipo del torneo volvió a ganar», dijo. «Como aficionado neutral, creo que el Arsenal tuvo que jugar así para vencer al PSG, y al final ganó el fútbol».