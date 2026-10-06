Gary Lineker advierte a Declan Rice de que su puesto en el once inicial de Inglaterra está amenazado tras la exhibición magistral de Alex Scott

Con Declan Rice apartado por una lesión, Alex Scott entró en el centro del campo de Inglaterra y firmó una actuación contundente el sábado. En su primera titularidad con la selección, Scott desempeñó un papel clave en la victoria por 7-0 sobre Croacia.

El exdelantero Gary Lineker no tardó en elogiar al centrocampista en el pódcast The Rest is Football. Lineker sugirió que su irrupción podría causarle problemas importantes a Rice, dejando a Thomas Tuchel ante una decisión difícil.