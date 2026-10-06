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Gary Lineker advierte a Declan Rice de que su puesto en el once inicial de Inglaterra está amenazado tras la exhibición magistral de Alex Scott
Scott brilla en ausencia de las estrellas consagradas
Con Declan Rice apartado por una lesión, Alex Scott entró en el centro del campo de Inglaterra y firmó una actuación contundente el sábado. En su primera titularidad con la selección, Scott desempeñó un papel clave en la victoria por 7-0 sobre Croacia.
El exdelantero Gary Lineker no tardó en elogiar al centrocampista en el pódcast The Rest is Football. Lineker sugirió que su irrupción podría causarle problemas importantes a Rice, dejando a Thomas Tuchel ante una decisión difícil.
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Lineker cuestiona la jerarquía del centro del campo
Lineker cree que Scott ofrece un perfil único del que Inglaterra ha carecido. Al comparar a los dos jugadores, Lineker afirmó: "Declan Rice tiene sus puntos fuertes y es brillante en su juego de pases y su ritmo de trabajo, pero Scott tiene una calma y un control, nunca pierde el balón y siempre está escaneando. Me impresionó muchísimo; qué inicio tan, tan seguro en su carrera con Inglaterra".
Lineker añadió: "¿Le da ahora una opción diferente y significa eso, quizá, que el puesto de Declan no siempre está asegurado?"
Tuchel elogia a su nueva estrella del centro del campo
Tuchel se mostró igualmente encantado con la aportación de Scott, especialmente después de que se quedara fuera de la anterior convocatoria para el Mundial. El técnico elogió su impacto inmediato tras la contundente victoria y señaló que ofrece una variedad excepcional.
Tuchel elogió: "Primer partido como titular y vaya comienzo, vaya actuación. Tiene una gran suavidad con el balón, su toma de decisiones está al más alto nivel. Juega con muchísima confianza. Es muy activo, muy seguro. Su esfuerzo sin balón. Es, sencillamente, un jugador completísimo".
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¿Qué pasa ahora?
Inglaterra preparará ahora su enfrentamiento del martes contra Chequia. Con Rice recuperándose de su contratiempo por lesión, Tuchel debe decidir cómo configurar su centro del campo a largo plazo. Scott ha demostrado su valía, y los próximos compromisos internacionales revelarán si ha desplazado de forma permanente a jugadores ya consolidados en el once inicial.
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