Gareth Bale se sincera sobre el infierno secreto de las lesiones: la exestrella del Real Madrid y del Tottenham explica cómo los problemas de espalda acabaron con su carrera
La lucha oculta tras una carrera brillante
Bale ha desvelado una batalla física privada que le persiguió durante su etapa en la cima del fútbol europeo. A pesar de haber ganado cinco títulos de la Liga de Campeones con el Madrid, la leyenda galesa ha admitido que una debilitante lesión de espalda fue el verdadero motivo de sus frecuentes ausencias.
El exjugador del Tottenham se retiró poco después de representar a Gales en el Mundial de 2022 y pasar una breve temporada en el club de la MLS LAFC. Aunque a menudo se le criticó por su estado físico en España, Bale ha aclarado ahora que sus problemas son mucho más complejos de lo que se pensaba inicialmente.
Años de control del dolor
En el podcast Stick to Football, Bale explicó los problemas de espalda que ha sufrido desde que era niño. Dijo: «Me rompí un disco de la espalda cuando tenía 18 años, en el Tottenham. Jugué toda mi carrera con eso. Tuve muchas lesiones en la pantorrilla debido a mi espalda. Nunca lo dije cuando jugaba porque algunos dirían: "Está poniendo excusas". Era manejable, pero con el tiempo me pasó factura.
Nunca sabía cuándo iba a pasar, y obviamente la gente decía: "Oh, no se cuida", [pero] yo me aseguraba de que mis pantorrillas y mis sóleos estuvieran a prueba de balas. Pero, de nuevo, si fallaba y se lesionaba, no podía hacer nada al respecto. Me ponían una inyección en la espalda para calmarlo todo».
Completar la lista de verificación final
Las lesiones no lograron empañar el estatus de Bale como icono nacional. Se retiró como el jugador con más partidos y goles de la historia de Gales, tras haber llevado a los Dragones a las semifinales de la Eurocopa 2016 y a su primera Copa del Mundo en 64 años en 2022.
«Siempre llegué a un punto en el que supongo que mucha gente llega en su carrera: ¿por qué sigues adelante? ¿Qué más quiero conseguir?», añadió Bale.
«Sentí que había conseguido todo lo que quería. Lo último que hice fue clasificarme para un Mundial, que era lo último que me quedaba en mi lista. Sentí que era el momento adecuado. Probablemente ya estaba preparado unos años antes, pero me pilló desprevenido».
La vida lejos del banquillo
Desde que se retiró en enero de 2023, Bale se ha centrado más en su familia y sus negocios que en el entrenamiento. Aunque sigue interesado en la gestión deportiva, ha resistido la tentación de aventurarse en ella debido al importante compromiso de tiempo que conlleva.
A sus 36 años, disfruta actualmente de su tiempo libre, lejos de las presiones de la agenda profesional. Tras pasar su última temporada en el LAFC, donde ganó la MLS Cup tras marcar un dramático gol del empate en los últimos minutos, también formó parte de un consorcio que expresó su interés en comprar el club de su ciudad natal, el Cardiff City, el verano pasado.
«Siempre he dicho que cuando me retire, quiero uno, dos o tres años para relajarme, disfrutar del tiempo con los niños y luego intentar averiguar qué camino quiero seguir», añadió. «Eso me atrae más que... dedicarme a la gestión. Siento que ya lo he hecho como jugador, y que hay que dedicar más tiempo como entrenador y mánager».
