Julián Álvarez y Anthony Gordon, los dos jugadores del Barcelona en el Mundial, atraen la atención.

Juan García admira al delantero argentino, pero al ser preguntado por el interés del Barcelona en ficharlo, el portero fue cauteloso y evitó alimentar las especulaciones sobre este delicado traspaso.

«Es un jugador fantástico, pero está en el Atlético. No sabemos qué decidirán él o los clubes, así que no hacemos caso a los rumores. Cuantos más buenos jugadores haya, mejor», afirmó.

Sobre su nuevo compañero Anthony Gordon afirmó: «Puede aportarnos mucho. Ya nos costó contra el Newcastle. Destaca por su entusiasmo, su presión y sus decisiones con el balón. Es un fichaje fantástico y nos ayudará».