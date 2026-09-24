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«¡Ganó el mejor equipo!»: Thierry Henry ofrece un veredicto elogioso sobre España y explica por qué nadie puede pararla
El colectivo triunfa sobre las individualidades
Henry nunca ha sido de los que rehúyen el análisis táctico, y el exicono de Arsenal y Barcelona ha ofrecido ahora una valoración elogiosa del reciente dominio de España en la escena internacional. Esta era de supremacía incluye la conquista de la Eurocopa 2024 con una victoria en la final sobre Inglaterra, seguida de su gloria en el Mundial, donde derrotó a Francia por 2-0 en las semifinales antes de imponerse a Argentina por 1-0 en la final. En una extensa entrevista con la publicación española As, Henry destacó que la verdadera fortaleza del actual bloque reside en el grupo más que en una sola superestrella.
Al reflexionar sobre su camino hasta la cima, Henry subrayó que su éxito fue una victoria para una cultura futbolística concreta. El francés señaló que la cohesión del equipo es lo que lo diferencia de otras selecciones que dependen de momentos individuales de genialidad. Durante la entrevista, explicó así su visión sobre ese triunfo: «Ya lo dije en su momento: es un equipo. La estrella es el equipo. Como sabéis, perdí contra España en todos los grandes partidos. No voy a nombrar a todo el equipo, pero lo he visto; todos lo hemos visto siempre. Lo digo constantemente: su manera de trabajar, su identidad, la filosofía y el valor del equipo por delante de las individualidades les han dado ahora la recompensa. El mejor equipo ganó el Mundial y nadie puede decir lo contrario. Fue una lección magistral».
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Solidez defensiva a través de la posesión
España no solo cautivó a los espectadores con su fluido juego ofensivo o su abrumadora posesión durante el Mundial; su solidez defensiva fue igualmente formidable. La Roja encajó un solo gol en ocho partidos a lo largo de todo el torneo, un tanto que llegó en su victoria por 2-1 ante Bélgica en cuartos de final.
El francés desgranó los mecanismos de su éxito defensivo y sugirió que los críticos a menudo pasan por alto el poco terreno que España concede realmente durante los noventa minutos de juego. Henry desarrolló este punto táctico diciendo: «La gente habla del único gol encajado o de detalles aislados, pero estoy casi seguro de que España solo recibió diez tiros a puerta en todo el torneo. Si presionas bien y te aseguras de que el rival esté lejos de tu portería, eso es lo que pasa».
La pesadilla de jugar sin balón
Henry también abordó el desgaste psicológico y físico que supone enfrentarse a España para los jugadores rivales, y expresó su admiración absoluta por su dominio en las dos facetas del juego. Al ser preguntado por la enorme dificultad de competir contra una fuerza tan imponente, el exdelantero de Francia confesó: «Algo que siempre me sorprende cuando la gente habla de España es que dice: “Si juegas contra España, haz esto o aquello”. Pero cuando no tienes el balón, tienes que jugar al fútbol sin él. Entonces, ¿cómo lo haces contra un equipo así?»
«Hubo muchísimas cosas en el torneo, pero España dominó con y sin balón», añadió Henry. «Es una maravilla verles jugar. De hecho, era el único equipo al que no quería enfrentarme porque es muy difícil y siempre hemos sufrido contra ellos». De hecho, la reciente supremacía de España sobre Francia ha sido innegable en las grandes competiciones, como reflejan una victoria por 2-1 en las semifinales de la Eurocopa 2024, un vibrante triunfo por 5-4 en las semifinales de la Nations League 2024-25 y su decisiva victoria en las semifinales del Mundial.
- AFP
El próximo desafío empieza en Wembley
La búsqueda de España de otro título internacional más se reanuda este sábado con un esperado debut en la Nations League ante Inglaterra en el estadio de Wembley. La Roja afronta la competición como una de sus fuerzas más dominantes, después de haber alcanzado la final en cada una de las tres últimas ediciones, levantando el trofeo en la temporada 2022-23, además de acabar subcampeona en 2020-21 y 2024-25.
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