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«¡Ganamos 3-0 en Anfield!»: Enzo Maresca defiende las celebraciones del Manchester City tras la goleada al Liverpool ante las duras críticas que han suscitado
Las celebraciones de los jugadores del Manchester City en Anfield desatan críticas
Maresca se ha negado a disculparse por las eufóricas celebraciones de su equipo tras su contundente victoria por 3-0 ante el Liverpool el domingo por la tarde. El encuentro en Anfield fue el primero del City desde que una comisión independiente lo declaró culpable de graves infracciones de la normativa financiera de la Premier League.
Pese al peso de la resolución, que el club está recurriendo mientras mantiene su inocencia, los jugadores y el cuerpo técnico celebraron el triunfo con los aficionados desplazados al término del partido.
Las imágenes de las estrellas del City celebrando de forma tan abierta provocaron numerosas críticas en las redes sociales, donde muchos señalaron que el momento era inapropiado dada la gravedad de los cargos.
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Maresca responde a quienes critican las celebraciones
Sin embargo, en la previa del partido de Champions League de su equipo contra el Paris Saint-Germain, Maresca restó importancia a esas críticas. «¿Criticados por qué? Ganamos 0-3 en Anfield. ¿Qué queréis que hagamos?», declaró a Sky Sports el exentrenador del Leicester City durante su comparecencia ante la prensa previa al partido.
El técnico insistió en que su única prioridad es preparar el próximo reto sobre el césped. «Estoy aquí hoy y los jugadores están aquí hoy para ganar mañana. Trabajamos cada día para ganar partidos», añadió Maresca. «Es lo único en lo que podemos pensar y en lo que podemos centrarnos. Lo demás son cuestiones externas con las que tenemos que lidiar. Estábamos muy, muy contentos en el campo y en el vestuario».
Dias respalda a su entrenador
El capitán del club, Ruben Dias, se mostró igual de tajante cuando le preguntaron por el ambiente en el grupo y por la decisión de celebrar la victoria de forma tan ruidosa en Merseyside. El internacional portugués, un baluarte en defensa en un partido en el que su equipo mantuvo la portería a cero, respaldó por completo la postura de su entrenador. «Estoy totalmente de acuerdo con las palabras del entrenador. Es una victoria en Anfield», afirmó Dias.
Y añadió: «Sean cuales sean las circunstancias, tanto al principio como al final de la temporada, la disfrutaremos igual y la celebraremos como nos salga en ese momento. Es una muestra de lo mucho que significa para nosotros. Que haya más o menos ruido, por el motivo que sea, nos da igual. Es lo mismo de siempre, porque a la gente no le gusta que ganemos y a nosotros nos encanta ganar. Es parte del juego cuando estás en lo más alto».
- AFP
Reuniones internas y unidad de la plantilla
La victoria en Anfield se selló con goles de Erling Haaland, Jeremy Doku y Rayan Cherki, lo que demostró que la plantilla mantiene su nivel pese a las distracciones extradeportivas. Dias profundizó en la mentalidad de los jugadores y reconoció que, aunque son conscientes de la percepción pública, su objetivo sigue siendo ganar títulos. «Es normal que, cuando ganas, haya gente a la que no le guste porque tiene la misma ambición de ganar», señaló el defensa, en referencia a la competitividad de la Premier League.
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