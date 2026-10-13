Maresca se ha negado a disculparse por las eufóricas celebraciones de su equipo tras su contundente victoria por 3-0 ante el Liverpool el domingo por la tarde. El encuentro en Anfield fue el primero del City desde que una comisión independiente lo declaró culpable de graves infracciones de la normativa financiera de la Premier League.

Pese al peso de la resolución, que el club está recurriendo mientras mantiene su inocencia, los jugadores y el cuerpo técnico celebraron el triunfo con los aficionados desplazados al término del partido.

Las imágenes de las estrellas del City celebrando de forma tan abierta provocaron numerosas críticas en las redes sociales, donde muchos señalaron que el momento era inapropiado dada la gravedad de los cargos.



