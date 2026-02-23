Ganadores y perdedores del fútbol del fin de semana: Eberechi Eze, verdugo del Tottenham, vuelve a marcar; Cesc Fábregas rinde homenaje a Arsène Wenger en Como; y las esperanzas del Lens de ganar la Ligue 1 sufren un duro golpe

El Real Madrid tuvo que esforzarse muchísimo para recuperar el primer puesto de la Liga. Necesitó siete victorias consecutivas, cinco de ellas con Álvaro Arbeloa, para superar finalmente al vigente campeón, el Barcelona, el pasado fin de semana. Sin embargo, los blancos ya han vuelto al segundo puesto tras una preocupante derrota por 2-1 ante el Osasuna el sábado.
Se podría argumentar que el Madrid tuvo un poco de mala suerte al perder en Pamplona, ya que el gol de la victoria de Raúl García llegó en el minuto 90, tras un mal pase de Dani Ceballos en su propio campo. Sin embargo, ese error no forzado resumió bastante bien el descuido generalizado del rendimiento de los visitantes.
El Madrid estuvo especialmente flojo en defensa. Thibaut Courtois cometió el penalti que Ante Budimir convirtió en el primer gol, Raúl Asencio tuvo una actuación desastrosa en el centro de la defensa, mientras que el capitán Dani Carvajal fue sustituido a mitad de la segunda parte tras sufrir las acometidas del veloz Víctor Muñoz. Y no es que la entrada de Trent Alexander-Arnold en sustitución de Carvajal mejorara las cosas, ya que el ex lateral derecho del Liverpool no supo ver —y luego atajar— el peligro que se avecinaba antes del buen remate de García.
Sin embargo, el Madrid no estuvo mucho mejor en ataque. Vinicius Jr. pudo haber destacado su calidad y carácter al marcar por tercer partido consecutivo de liga, pero Kylian Mbappé no parecía estar en plena forma. Arbeloa también admitió de forma reveladora que, con Federico Valverde sin aportar nada por la banda derecha —entre otras cosas porque tenía que bajar regularmente para ayudar al renqueante Carvajal—, el equipo blanco parecía desequilibrado, dada la afición de Mbappé por desplazarse hacia la banda izquierda.
Está claro, pues, que, aunque el Barça tiene sus propios problemas, Arbeloa tendrá que trabajar mucho más para que el Madrid vuelva a encabezar la Liga.