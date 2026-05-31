Ganadores y perdedores de la temporada europea 2025-26: desde la defensa del título de la Liga de Campeones por parte del PSG y el espectacular trío ofensivo del Bayern de Múnich hasta la desdicha de Arne Slot y el caos en el que se sumió el Real Madrid

En una entrevista con la Gazzetta dello Sport y el Corriere della Sera, antes del final de la Serie A, el propietario del AC Milan, Gerry Cardinale, criticó al Inter por «no estar a la altura» en la última final de la Liga de Campeones. Es cierto que el PSG arrolló a los nerazzurri en la cancha, pero no queda claro por qué Cardinale, fundador de RedBird, sintió la necesidad de mencionar al rival milanés.
El fútbol italiano tiene problemas, pero el Inter no es uno de ellos: llegó a su segunda final de Champions en tres años, mientras el Milan no se clasificaba ni siquiera en las dos temporadas anteriores. Los rossoneri ejemplifican la mala gestión que afecta a muchos equipos de la Serie A.
Pese a haber invertido más que cualquier otro equipo de la Serie A en el último mercado de fichajes y a no jugar competiciones europeas, el Milan pasó de pelear el scudetto a desperdiciar un puesto Champions al perder seis de sus últimos diez partidos.
La derrota en casa ante el Cagliari fue especialmente elocuente: el Milan se adelantó en el marcador pero acabó perdiendo con comodidad ante un rival sin nada en juego.
Tras este “fracaso inequívoco”, Cardinale destituyó al entrenador Massimiliano Allegri, al director ejecutivo Giorgio Furlani, al director deportivo Igli Tare y al director técnico Geoffrey Moncada. Sin embargo, esta purga no calmará a la afición. Ya habían criticado la destitución del director técnico Paolo Maldini en 2023, un año después de ganar el Scudetto, pero decidieron dar tiempo a Cardinale.
Tras la derrota, los ultras dela Curva Sud colgaron una pancarta en el hotel donde se alojaba con un mensaje claro: «¡Cardinale, vete a casa! ¡VERGÜENZA!».
No hay señales de que el estadounidense vaya a marcharse, y los rumores apuntan a que asumirá un papel más activo. Quizá le convenga mirar lo que el nuevo campeón, el Inter, está haciendo bien para entender qué falla en el Milan.