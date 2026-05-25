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Mark Doyle

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Ganadores y perdedores de la temporada 2025-26 de la Premier League: Mikel Arteta y Bruno Fernandes muestran su potencial, mientras que los responsables del Liverpool y el Chelsea deben explicar lo sucedido

Winners & losers
Premier League
FEATURES
Arsenal
Manchester City
Manchester United
Chelsea
Liverpool
Tottenham
B. Fernandes
M. Arteta
A. Slot
E. Maresca
P. Guardiola
Sunderland
Leeds
U. Emery
A. Iraola
K. Andrews
R. Le Bris
D. Farke
H. Elliott
Aston Villa
Bournemouth
Brighton
Brentford
West Ham

La Premier League 2025-26 terminó el domingo con el Tottenham batiendo al Everton y enviando al West Ham a Segunda, pese a su 3-0 ante el Leeds. En el noreste, el Sunderland sorprendió al Chelsea y se metió en la Europa League, dejando al campeón mundial fuera de Europa.

En el otro extremo del país, el Manchester City se despidió con cariño de su emblemático entrenador, Pep Guardiola, mientras la leyenda del Liverpool, Mohamed Salah, cerraba su etapa de nueve años en Anfield.

La mayor ovación se escuchó en Selhurst Park, donde los aficionados del Arsenal vieron a su equipo levantar la Premier League tras 22 años.

Pero, ¿quiénes fueron los grandes ganadores de la temporada 2025-26? GOAL lo analiza.

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Entrenadores especializados en jugadas a balón parado

    Son muchas las razones detrás de la fallida defensa del título del Liverpool, pero su débil gestión de las jugadas a balón parado fue clave. Como lamentó el técnico Arne Slot antes del último partido contra el Brentford, el juego ha cambiado en un año y los Reds pagaron caro no adaptarse.

    Recordemos que el Liverpool no contrató a un especialista en este aspecto bajo el mando de Slot; solo ascendieron a Aaron Briggs al puesto en septiembre y no funcionó. Briggs se fue en diciembre, y era difícil no sentir cierta simpatía por un hombre contratado originalmente como «entrenador de desarrollo individual».

    La temporada 2025-26 ha demostrado que un buen entrenador de jugadas a balón parado es esencial: los equipos que más goles marcaron así en las cuatro principales ligas inglesas acabaron campeones.

    Si el Liverpool quiere recuperar el título, debe fichar este verano a un especialista como Nicolás Jover o Austin MacPhee.

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  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    PERDEDOR: El equipo técnico del Liverpool

    Slot podría considerarse un «ganador», pues sigue como entrenador del Liverpool. A pesar de dirigir una de las peores defensas del título en la historia de la Premier, el neerlandés terminó la temporada pese a las críticas de Mohamed Salah al estilo de juego y al deterioro del vestuario.

    Aunque los directivos aún lo respaldan, el empate de mayo contra el Chelsea en Anfield mostró que la afición ha perdido la fe en el técnico que un año antes les dio el vigésimo título liguero. Ya coreaban el nombre de Xabi Alonso tras la humillante eliminación en la FA Cup frente al Manchester City, y ¿quién podía culparlos?

    Basta ya de sus excusas y de su incapacidad para corregir la defensa, el centro del campo y la falta de gol, problemas que casi dejan al equipo fuera de la Champions.

    Los hinchas no culpan solo a Slot; saben que no es el único responsable del retroceso de los Reds.

    El director ejecutivo de fútbol de Fenway Sports Group (FSG), Michael Edwards, y el director deportivo del Liverpool, Richard Hughes, lideraron la juerga de fichajes de 450 millones de libras del verano que debilitó al equipo más fuerte de Inglaterra. De los diez fichajes, solo Hugo Ekitike ha brillado, aunque una lesión de Aquiles pone en duda su futuro.

    Florian Wirtz, fichado por 100 millones de libras, ha mostrado destellos de su clase, pero ha decepcionado con frecuencia; Giorgi Mamardashvili no parece una mejora respecto a Caoimhin Kelleher, y mucho menos respecto a Alisson Becker; Jeremie Frimpong ha tenido problemas para recuperar la forma y el estado físico, mientras que Alexander Isak, el fichaje más caro de la historia del fútbol británico, se perfila como uno de los mayores fracasos del deporte.

    La próxima temporada será decisiva para Slot, Edwards y Hughes, cuyos contratos vencen en 2027. De momento, la afición no quiere renovaciones.

  • Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Rubén Amorim

    La etapa de Rubén Amorim en el Manchester United ya era un fracaso cuando fue destituido el 5 de enero. El éxito posterior de Michael Carrick con la misma plantilla durante seis meses ha ridiculizado la reputación, antes brillante, del técnico portugués.

    Sin competiciones europeas, el United de Amorim era sexto cuando lo destituyeron. Con Carrick terminaron terceros y sumaron más puntos en la segunda vuelta que ningún otro equipo.

    Lo más vergonzoso para Amorim es que Carrick no hizo nada revolucionario: abandonó la defensa de tres, situó a Bruno Fernandes detrás del ‘9’ y recuperó a Kobbie Mainoo, injustamente marginado.

    Amorim solo tiene 41 años y se debe reconocer su labor en el Sporting de Lisboa, pero lo que quedará grabado es su imagen, desorientado, moviendo fichas en el tablero táctico durante la derrota ante el Grimsby Town en la Carabao Cup el pasado agosto.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Bruno Fernandes

    Algunos creen que el mejor jugador debe ser del equipo campeón. Eso es un error: el fútbol es colectivo, pero este es un premio individual. El mejor no siempre está en el mejor equipo.

    Este año lo confirma: aunque David Raya, Declan Rice y Gabriel Magalhães han brillado con el campeón Arsenal, Bruno Fernandes ha sido, de lejos, el mejor. Puede que no caiga bien a todos, pero ningún otro jugador es tan clave para su equipo como él lo es para el Manchester United.

    Sin él, los Red Devils ni siquiera habrían aspirado al tercer puesto. Además, batió el récord de asistencias de la Premier, antes compartido por Kevin De Bruyne y Thierry Henry. Un logro histórico que premia a un jugador que, desde hace cinco años, es el ‘10’ más creativo y trabajador del fútbol mundial, aunque nunca haya recibido el reconocimiento que merece.

  • Liam Rosenior ChelseaGetty

    PERDEDOR: BlueCo

    La temporada concluye y se respira un prudente optimismo en Stamford Bridge. Según los rumores, los cuestionados propietarios del Chelsea, BlueCo, por fin mejorarán su estrategia de fichajes: apostarán por jugadores consolidados en vez de acumular solo jóvenes promesas. Este cambio, largamente esperado, ayudó al club a convencer a Xabi Alonso para reemplazar a Liam Rosenior como entrenador este verano. Además, la ausencia de competiciones europeas le dará una semana completa para preparar cada partido de la Premier League.

    No obstante, la campaña 2025-26 en la Premier League fue un desastre.

    Tras ganar el Mundial de Clubes en Estados Unidos, se les veía como candidatos al título, pero quedaron fuera de la pelea cuando, tras una supuesta insubordinación, se destituyó a Enzo Maresca y se nombró a Rosenior, el “hombre de la empresa”.

    Como era previsible, el exentrenador del Estrasburgo no conectó con un vestuario leal a Maresca y fue despedido tras cinco derrotas consecutivas sin marcar, dejando al equipo fuera de los cinco primeros.

    Quedarse fuera de la Champions representó un fuerte golpe económico para el club, cuyas finanzas están bajo creciente escrutinio. Ni siquiera la final de la FA Cup con el interino Calum McFarlane animó a la afición: algunos marcharon por Wembley Way con una pancarta que rezaba: «¡Fuera BlueCo! Queremos recuperar nuestro Chelsea».

    De momento, ese deseo parece lejano, pero si el proyecto de Alonso tarda en despegar, la presión sobre Todd Boehly y su equipo crecerá. Y aunque el Chelsea sea «campeón del mundo», muchos creen que sus dueños son de los más despistados del fútbol actual.

  • Chelsea v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Enzo Maresca

    Aunque fue despedido a mitad de temporada, Enzo Maresca ha tenido unos meses excelentes.

    Su decisión de criticar al club tras vencer al Everton en diciembre pareció extraña, pero, como dijimos entonces, Maresca sabía lo que hacía: dejó Stamford Bridge porque ya le buscaban para el Etihad Stadium.

    Algunos dudan de sus credenciales para suceder a Pep Guardiola en el Manchester City, más allá de su anterior relación laboral, pero su labor en el Chelsea se ve ahora con buenos ojos.

    Los Blues se desmoronaron con Liam Rosenior, y jugadores clave como Enzo Fernández y Marc Cucurella lamentaron públicamente su salida, recordando que fue el artífice de la goleada al París Saint-Germain en la final del Mundial de Clubes.

    En resumen, su despido a manos de la dirección de Stamford Bridge resultó ser lo mejor que le podía pasar: ahora ficha por un club mucho mejor gestionado.

  • Ange PostecoglouIMAGO

    PERDEDOR: Ange Postecoglou

    El 18 de octubre, en una rueda de prensa, Ange Postecoglou respondió a los rumores sobre su futuro como entrenador del Nottingham Forest defendiendo con pasión su trayectoria. Aseguró que, como en sus clubes anteriores, su etapa en el City Ground acabaría con un trofeo.

    Al día siguiente fue destituido, 18 minutos después de perder 3-0 contra el Chelsea en casa. En solo 39 días al mando, se convirtió en el entrenador con menos tiempo en el cargo de la historia de la Premier.

    No ganó ninguno de los ocho partidos que dirigió y perdió seis, incluido uno en la Carabao Cup ante Swansea City.

    Postecoglou es un personaje carismático con una filosofía futbolística audaz, pero su breve y negativa etapa en el Forest no cambió la idea de que es un «entrenador fracasado que tuvo suerte de conseguir otra oportunidad» tan pronto tras ser despedido por los Spurs.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Mikel Arteta

    Esta temporada fue clave para Mikel Arteta. Tras cinco años sin títulos, el español no tenía margen de error. Un abril tensionante hizo temer lo peor, pero finalmente llevó a los Gunners a su primer título de la Premier League desde 2004.

    No fue un espectáculo para el “deporte rey”: el Arsenal llevó el “ganar sin estilo” a otro nivel con pérdidas de tiempo, simulaciones y su dependencia de las jugadas a balón parado. El 1-0 al Burnley, que casi aseguró el título, lo ejemplifica: David Raya y Leandro Trossard fingieron lesiones en los últimos segundos ante el penúltimo de la tabla, y el gol llegó de córner.

    Thierry Henry admitió que el estilo cínico de Arteta no le impresionó, pero, como todos los vinculados al club, consideró que el fin justificaba los medios. Ahora el Arsenal está a punto de lograr un histórico doblete de Premier League y Liga de Campeones.

    Se puede opinar sobre Arteta y sus métodos, y sobre el tiempo y dinero invertidos, pero merece respeto por convertir a los “especialistas en fracasar” en el mejor equipo de Inglaterra y, quizá, de Europa. El proceso no fue bonito, pero resultó eficaz.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ASTON VILLAAFP

    PERDEDOR: Manchester City

    19 de mayo de 2026 - Los aficionados del Manchester City vivieron un día muy deprimente. Apenas asimilaban la noticia de que su querido entrenador, Pep Guardiola, dejaría el cargo al final de la temporada, cuando vieron esfumarse en Bournemouth la posibilidad de despedirlo con un séptimo título de la Premier League.

    Su marcha este verano, adelantada a la finalización de su contrato, no sorprendió. Había rumores de que ya había decidido irse, pasara lo que pasara en las últimas jornadas. Las dos copas nacionales aún le ofrecían un buen broche a una etapa repleta de trofeos y sugerían que el equipo que ha construido puede seguir la era de éxitos sin precedentes que ha liderado en el Etihad.

    Además, se marcha el capitán Bernardo Silva, y su ausencia se notará dentro y fuera del campo, más aún si Rodri le sigue. ¿Y quién garantiza que Erling Haaland no busque un club de auténtica élite?

    No nos engañemos: son tiempos inciertos para el City. A pesar de su dinero, Guardiola era su activo más valioso, el genio con el que todos querían trabajar. Reemplazar su carisma parece imposible, y el pánico que se vivió en el norte de Londres hace un mes ahora se siente en la mitad azul de Mánchester.

  • Aston Villa Trophy ParadeGetty Images Sport

    GANADOR: Unai Emery

    Hace un año, por estas fechas, reinaba la inquietud en el Aston Villa. Quedarse fuera de la Liga de Campeones, como dijo Ezri Konsa, fue «un duro golpe para los jugadores». Además, el revés financiero implicaba un presupuesto de fichajes aún más reducido para un club ya endeudado ante el Reglamento de Beneficios y Sostenibilidad de la Premier League.

    El decepcionante mercado de fichajes no mejoró el ánimo en Villa Park y los aficionados, que veían al equipo sin victorias en las primeras cinco jornadas, temían el descenso.

    En ese momento, nadie imaginaba que el Villa acabaría cuarto y conquistaría su primer título europeo en tres décadas. Sin embargo, como apuntó el exdirector ejecutivo Paul Faulkner, Unai Emery es «un genio», y el técnico español lideró una remontada histórica que llevó al club de vuelta a la Liga de Campeones tras vencer al Liverpool y a un paso del trono continental en la final de la Europa League.

    «Ha sido increíble como entrenador», declaró Faulkner a la BBC. «El equipo sufría con Steven Gerrard, pero él lo ha transformado. Mantiene a muchos de los mismos jugadores, han llegado algunos refuerzos, pero la base llevaba tiempo junta. Ha cohesionado el grupo y logrado resultados consistentes. Es extraordinario».

    Así, quien fuera objeto de burlas en el Arsenal es hoy una leyenda en Villa.

  • Aston Villa FC v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    PERDEDOR: Harvey Elliott

    Tras la goleada del Aston Villa al Friburgo en la Europa League, Harvey Elliott publicó en Instagram: «¡Estaba escrito en las estrellas desde el momento en que firmé! ¡Arriba el jodido Villa! ¡He tenido un papel fundamental! Bromas aparte, aficionados del Villa, ¡muchísimas gracias por todo! Disfrutad».

    Su mezcla de sinceridad y autocrítica es típica, pero no hace más que aumentar la pena por este carismático futbolista.

    Su llegada parecía el impulso que necesitaba tras dejar el Liverpool buscando minutos, pero no juega desde marzo: el club prefirió no activar la cláusula de compra de 35 millones que se habría disparado tras diez partidos.

    Aunque se rumorea que el exdirector deportivo Monchi lo fichó contra la voluntad de Unai Emery, el técnico nunca ha aclarado por qué lo marginó.

    «Revelar ahora el motivo de esta decisión es muy difícil, o quizá sea fácil, pero no es el momento», declaró Emery hace unos días, al tiempo que elogiaba la profesionalidad y la personalidad del jugador. «Mis disculpas hacia Harvey Elliott están, cada día, en mi mente».

    Su arrepentimiento es admirable, pero no le sirve a Elliott, que llegó con la mira en la selección inglesa para el Mundial y ahora vuelve a Anfield con un futuro incierto tras perder un año de carrera. Su gran carácter le permite encontrar el lado divertido de una situación muy triste.


  • Leeds United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: El Campeonato

    Esta temporada ha demostrado que la Championship es muy competitiva. Los clubes hacen lo que sea por ascender a la Premier League: arriesgan su estabilidad financiera con fichajes millonarios o incluso espían los entrenamientos rivales.

    Salir de ella es difícil, pero volver es muy fácil. Por eso, antes de empezar la Premier muchos pronosticaban que los tres recién ascendidos caerían por tercer año seguido. Al final solo Burnley descendió.

    El Leeds United pasó apuros en abril, pero se salvó matemáticamente a falta de tres jornadas gracias a una racha invicta que incluyó una victoria histórica en Old Trafford ante el Manchester United; así, Daniel Farke pasó de estar cuestionado a ser candidato a la libertad de la ciudad.

    Sorprendentemente, Regis Le Bris hizo un trabajo aún más notable en el Stadium of Light. Es cierto que el Sunderland gastó mucho dinero el verano pasado, pero nadie esperaba verlos séptimos tras un 0-0 con el Manchester City en Año Nuevo, y mucho menos que acabaran ahí. Los Black Cats cerraron la temporada con dos triunfos: en Goodison Park ante el Everton y en casa frente al Chelsea, lo que les valió regresar a Europa por primera vez desde 1973, apenas un año después de ganar la final de los play-offs de la Championship en Wembley.

    Por ello, Le Bris, Farke y todos los vinculados a ambos clubes merecen elogios por demostrar que los recién ascendidos pueden no solo sobrevivir, sino prosperar, en la Premier League.

  • Crystal Palace v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Eddie Howe

    El Newcastle United se aseguró un puesto en la Liga de Campeones en la última jornada de la temporada 2024-25. El domingo ni siquiera tenía opciones de clasificarse para la Liga de Conferencias, lo que evidencia la fuerte caída de Eddie Howe y su equipo en un año.

    Es cierto que no puede responsabilizarse a Howe del fichaje de Alexander Isak, que trastocó la pretemporada, ni del fracaso del club al no reemplazar al sueco.

    Sin embargo, no ha logrado sacar lo mejor de Nick Woltemade ni, sobre todo, de Yoane Wissa, uno de los peores fichajes de la Premier esta temporada. Tampoco han mejorado Anthony Elanga ni Jacob Ramsey, y los aficionados se frustran con sus tácticas poco inspiradas y cambios previsibles.

    Así, se cuestionan al técnico que acabó con 70 años sin títulos al vencer al Liverpool en la Carabao Cup, pero que luego terminó en un decepcionante 12.º lugar.

    Se dice que cuenta con el respaldo del director ejecutivo David Hopkinson y del director deportivo Ross Wilson, y él insiste en que sigue siendo el hombre adecuado para el puesto. No obstante, surge la duda de si él mismo querrá seguir al frente tras el mercado estival, dado que este podría ser aún peor que el anterior, con Anthony Gordon, Sandro Tonali y Bruno Guimaraes vinculados a posibles salidas.

    Tras lograr la clasificación a la Champions, el club ya tuvo problemas para atraer talento; ahora, sin Europa y con rumores de recorte presupuestario por parte de los propietarios saudíes, la tarea parece aún más complicada.

  • West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Nuno Espíritu Santo

    Pocas temporadas pueden ser peores para un entrenador que la de Nuno Espíritu Santo. A pesar de clasificar al Nottingham Forest para competiciones europeas el año pasado, el portugués fue destituido tras solo tres partidos de la temporada 2025-26, tras un enfrentamiento con el temperamental propietario del club, Evangelos Marinakis, por nombrar al exdirector deportivo del Arsenal, Edu, director general de fútbol y darle el control de los fichajes.

    Sin embargo, el 27 de septiembre lo contrató el West Ham para reemplazar a Graham Potter y evitar el descenso. Su equipo solo mostró reacción en abril, tras la fecha FIFA, al sumar siete de nueve puntos. No volvieron a ganar hasta la última jornada, cuando ya era tarde: el Tottenham les había superado en la tabla y la victoria 3-0 sobre el Leeds fue inútil.

    Aunque el descenso parecía un castigo merecido para los desventurados propietarios de los Hammers, era difícil no sentir cierta simpatía por Nuno. Algunas decisiones arbitrales perjudicaron a su equipo en los últimos meses, y el hecho de que Unai Emery alineara un once mermado ante la semifinal de la Europa League le regaló a los Spurs tres puntos cruciales en Villa Park.

    Aun así, aunque ningún equipo había descendido con 39 puntos desde el Blackpool y el Birmingham City en 2011, a Nuno se le dieron ocho meses completos para evitar el descenso y no lo consiguió. Como él mismo admitió tras confirmarse la caída: «Mejoramos, pero no lo suficiente».

  • Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADORES: Equipos bien gestionados que superan las expectativas

    El dinero mueve el fútbol moderno y los clubes más ricos ganan casi todos los títulos. Sin embargo, los equipos con presupuestos reducidos aún pueden sorprender a los grandes, como han demostrado esta temporada Brentford, Brighton y Bournemouth al terminar en la mitad alta de la Premier League, pese a estar entre los cinco que menos gastan en salarios.

    Tras la salida de Thomas Frank al Tottenham, muchos pronosticaban que su sucesor, el exentrenador de jugadas a balón parado Keith Andrews, sería el primer destituido. Sin embargo, los cimientos del Gtech Community Stadium son tan sólidos que el irlandés no solo duró más que Frank —despedido por los Spurs en febrero—, sino que igualó el mejor resultado de la historia del danés en la máxima categoría: el noveno puesto.

    El Brighton, reconocido como uno de los clubes mejor gestionados de Europa, llevó a los Seagulls a la Conference League bajo la batuta de Fabian Hurzeler, con opciones reales de título.

    En cuanto al Bournemouth, Andoni Iraola demostró ser un joven entrenador excepcional, pero el español reconoce que el histórico sexto puesto es mérito de todo el cuerpo técnico, los jugadores y el personal del Vitality Stadium.

    Pese a la marcha de Iraola, el club confía en mantenerse competitivo, pues, al igual que Brentford y Brighton, ha demostrado que muchos de los grandes de Inglaterra priorizan el dinero sobre el sentido común.

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Tottenham

    Los Spurs evitaron el descenso el domingo, pero no hay motivos para celebrar. El defensa Micky van de Ven lo admitió a la BBC: «Quedar 17.º dos años seguidos es inaceptable. Este club tiene jugadores increíbles y es vergonzoso que todo se decidiera en la última jornada».

    El buen trabajo de Roberto De Zerbi desde su llegada el 31 de marzo ofrece cierta esperanza, pero no olvidemos que el italiano es increíblemente exigente y nunca teme expresar lo que piensa si siente que sus empleadores le fallan en el mercado de fichajes; ahora trabaja para un equipo sinónimo de decisiones impactantes y erróneas (busca en Google a Igor Tudor para más información)..

    En medio del alivio del domingo en el Tottenham Hotspur Stadium, una pancarta resumía la frustración de la afición: «Prometieron éxito, entregaron fracaso. ¡Fuera ENIC!».