Goal.com
En directo
MLS Winners and Losers GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Ganadores y perdedores de la MLS: Timo Werner impulsa a San José Earthquakes, Kevin Denkey vuelve a brillar y crece la preocupación por el Inter Miami de Lionel Messi

San Jose Earthquakes
FC Cincinnati
Analysis
Inter Miami CF
FEATURES
Major League Soccer
T. Werner
L. Messi
K. Denkey

Ha sido un gran fin de semana para los delanteros de la MLS, pero Lionel Messi y el Inter Miami siguen atrapados en una extraña racha tras otro resultado irregular.

¿Qué pasa con el Inter Miami? Han sido días extraños en el sur de Florida. Javier Mascherano se marchó sin ceremonias y los Herons aún no tienen un plan de sucesión claro. Su director deportivo ahora es el entrenador, y no hay indicios de que llegue otro pronto. En la cancha, los resultados son irregulares, como mostró el 1-1 ante New England Revolution el sábado.

No todo es malo: Timo Werner marca goles con San José, Kevin Denkey brilla en Cincinnati y Tata Martino salvó su puesto con Atlanta.

Montreal podría recuperar la forma, mientras los New York Red Bulls siguen estancados. Todo es caos, absurdo y, a su manera, perfecto.

GOAL repasa los ganadores y perdedores de otro apasionante fin de semana en la MLS...

  • St. Louis CITY SC v San Jose EarthquakesGetty Images Sport

    GANADOR: Timo Werner

    Bien hecho, San José. La pretemporada fue un desastre tras la salida de Cristian Espinoza, su principal fuente de creatividad. El equipo carecía de ideas y, más allá de un par de jóvenes prometedores, no tenía un referente claro en ataque. El fichaje de Werner lo cambió todo. A pesar de las críticas, el delantero alemán siempre ha sido un goleador.

    Pocos esperaban que se adaptara tan rápido a la MLS. Bruce Arena lo ha integrado al once con calma y ahora llegan los números: el sábado marcó dos goles en la segunda parte para darle la vuelta al 2-1. San José lidera el Oeste y Werner ya acumula siete participaciones en goles. Casi perfecto.

    • Anuncios
  • FBL-MLS-INTER MIAMI-REVOLUTIONAFP

    PERDEDOR: Lionel Messi

    Las cosas están raras en Miami. Aún no se sabe por qué se fue Javier Mascherano: la versión oficial habla de motivos personales, pero los rumores apuntan a problemas más graves en el vestuario. Además, todos saben que Messi lleva las riendas, así que es un momento curioso para ser aficionado del Miami.

    Normalmente, los resultados en el campo pueden tapar los problemas del vestuario, pero aquí no. El Miami se conformó con un empate 1-1 que pareció justo. Germán Berterame marcó, mientras que Messi, pese a participar mucho, se marchó enfadado sin anotar. Algo se está cociendo aquí.

  • Atlanta United Training and Press ConferenceGetty Images Sport

    GANADOR: Tata Martino

    Ha sido una semana desoladora para Martino, quien admitió que, de no haber tenido tanto éxito en su primera etapa en Atlanta, quizá estaría buscando trabajo ahora. Es una valoración dura, pero probablemente acertada. El Atlanta ha empezado la temporada de forma lamentable. Los grandes fichajes del año pasado aún no rinden como se esperaba.

    Tuvieron la pelota, fueron mediocres en defensa y, sobre todo, no crearon peligro. El sábado no fue su mejor partido, pero les bastó: marcaron en sus dos únicos tiros a puerta y limitaron a Toronto a uno. ¿Le queda poco tiempo a Martino? Quizás. De momento, la victoria fue un respiro.

  • Portland Timbers v San Diego FC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    PERDEDOR: Chucky Lozano

    ¿Qué debe hacer Lozano para tener una oportunidad? ¿Por qué enfadó a todos? San Diego lleva siete derrotas seguidas y su ataque no crea peligro. Necesita un revulsivo, y ese jugador existe.

    Sin embargo, Lozano permanece en el banquillo desde el inicio de la temporada y el equipo lo nota. El entrenador Mikey Varas asegura que no hay posibilidad de que regrese, lo que aumenta el malestar de la afición. Los motivos del desencuentro siguen sin aclararse, pero algo falló.

  • New York Red Bulls v FC CincinnatiGetty Images Sport

    GANADOR: Kevin Denkey

    Resulta curioso que el máximo goleador de Bélgica acabara en la MLS. No es menospreciar la liga, pero es un camino inusual para un talento de primer nivel. En 2025 Denkey marcó 18 goles, aunque se esperaba más.

    El Cincy lo retuvo pese al interés europeo y él ha respondido: ya lleva ocho goles y tres asistencias, incluidos dos tantos ante el New York Red Bulls de Michael Bradley. Su segunda temporada en la MLS podría ser especial.

  • Pascal JansenGetty

    PERDEDOR: Pascal Jansen

    Era previsible que Jansen atravesara una mala racha. En 2025 demostró ser un entrenador muy eficaz y llevó al NYCFC a unos merecidos playoffs. Pero la lesión de su estrella, Alonzo Martínez, complicó la temporada. El club no encontró un sustituto en el mercado y sigue sin una figura destacada.

    El resultado es una campaña de altibajos, con actuaciones sólidas pero también con inconsistencias exasperantes. Así fue el sábado: el NYCFC no estuvo mal en Montreal, pero tampoco sobresalió. El Montreal se encerró en su área, el NYCFC no creó muchas ocasiones y el Montreal ganó 1-0. Si alguna vez hubo un argumento para fichar a un jugador ofensivo de impacto, era este.