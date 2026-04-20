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MLS Winners and Losers GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Ganadores y perdedores de la MLS: Lionel Messi brilla ante un récord de público en el Mile High Stadium, pero ¿debe cuestionarse la estrategia de Mikey Varas en el San Diego FC?

FEATURES
Real Salt Lake
San Diego FC
Major League Soccer
Colorado Rapids
Inter Miami CF
CF Montreal
Nueva York Red Bulls
San Jose Earthquakes
L. Messi
T. Werner

Desde récords de asistencia en Colorado hasta partidos frenéticos y llenos de goles, GOAL repasa otro emocionante fin de semana de acción en la MLS...

Don Garber lo llamó «un día memorable para el fútbol en Colorado».

Y no le faltaba razón: el Empower Field, hogar de los Denver Broncos, recibió a 75 584 espectadores que abarrotaron las gradas para ver a los Rapids frente al Inter Miami. Fue la segunda mejor asistencia en la historia de la liga, un espectáculo impresionante. 

Al final fue el día de Messi: Colorado jugó bien, Miami un poco mejor y el argentino marcó el gol de la victoria. No fue el resultado que la afición local deseaba, pero el partido fue excelente. Y eso no fue todo. 

Y no fue el único buen partido de la MLS: el fin de semana fue una fiesta de goles. Más de la mitad de los encuentros superaron los tres tantos y seis llegaron a cinco o más. Fue, como mínimo, entretenido. Así de intensa fue la Jornada 8.

GOAL repasa una jornada de goles en la Major League Soccer...

  • Lionel Messi Inter Miami 2026 Colorado RapidsGetty

    GANADOR: Lionel Messi

    Imposible saber qué pensó Messi en el minuto 79 del Inter Miami-Colorado Rapids. Quizá dijo: «No puedo fallar ante el segundo partido con más público en la historia de la MLS». Está acostumbrado a grandes citas, incluso a finales mundiales, pero esta vez pareció que elmomento lo superaba. Hasta entonces había aparecido a ratos, como suele hacer en esta etapa de su carrera.

    Sin embargo, al final del segundo tiempo despertó: controló en campo rival, se agachó, regateó y superó a la defensa. Su remate, sin dejar caer el balón, por encima del defensor y al ángulo, fue una joya que ya ha repetido cientos de veces.

    Además, la semana había sido extraña para Miami tras la sorpresiva partida de Javier Mascherano. El defensa Noah Allen afirmó que les tocaba a los jugadores revertir la situación:

    «Por encima de todo, necesitábamos tomar las riendas y volver a la senda de la victoria. También debíamos pulir detalles y seguir trabajando, porque aún tenemos mucho margen de mejora. Paso a paso iremos creciendo», declaró tras el partido.

    La victoria por 3-2 es un buen comienzo.

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  • New York Red Bulls v New England RevolutionGetty Images Sport

    PERDEDOR: Michael Bradley

    Los principios y las ideas tácticas son importantes. La mayoría de los entrenadores los poseen y, si los aplican bien, pueden alcanzar el éxito. Sin embargo, ningún plan es infalible, y algunos son muy rígidos en su forma de jugar (lo que se conoce como el «teorema de Ange Postecoglou»). Michael Bradley no es un entrenador puramente sistemático, pero sí prefiere un estilo de juego definido. A veces eso hace que los Red Bulls parezcan imbatibles; otras, los deja expuestos atrás.

    Así sucedió el sábado ante un Montreal en crisis: los neoyorquinos dominaron según las estadísticas, pero el equipo canadiense, que había despedido a su entrenador una semana antes, fue oportunista y aprovechó las transiciones para marcar dos de sus cuatro goles en la victoria por 4-1. El fútbol de Bradley puede ser excelente, pero también tiene fallos, y este fue uno de los días en que los rivales lo explotaron.

  • Diego Luna RSL 2026Getty

    GANADOR: Diego Luna

    Diego Luna tuvo un arranque de temporada difícil: lesiones y la ausencia en la concentración de la selección estadounidense. En sus dos primeros partidos apenas jugó 64 minutos sin marcar ni asistir. Un inicio para olvidar.

    Sin embargo, ahora se asemeja al creativo centrocampista que tanto gusta a Mauricio Pochettino: ha participado en tres goles en sus dos últimos partidos, dos de ellos el sábado ante San Diego. El sábado fue un torbellino: empezó como interior izquierdo, jugó casi 70 minutos en todas partes, y creó peligro constante. Abrió el marcador en el 5’ con un remate cruzado tras un error rival y luego asistió en el segundo.




  • Mikey Varas Getty

    PERDEDOR: Mikey Varas

    A pesar de la alegría de Luna, en San Diego había motivos para el pesimismo. La temporada pasada deslumbraron con su juego y llegaron lejos en los playoffs.

    Este año, sin embargo, la historia es distinta: enfrentan los mismos problemas que últimamente han afectado a los Red Bulls. Se aferran a un único estilo de juego que, hoy por hoy, no funciona. El fútbol moderno va más allá de lanzar balones largos o construir desde atrás; depende de la situación y varía cada partido. Para San Diego, sin embargo, es una cuestión de absolutos: insisten en el juego en corto y siguen siendo sorprendidos.

  • Brian SchmetzerGetty

    GANADOR: Brian Schmetzer

    Reconocimiento a Brian Schmetzer, que siempre encuentra la manera de sacar adelante las cosas. El entrenador del Seattle Sounders se acerca a su décimo aniversario en el cargo, y es fácil entender por qué. El equipo rara vez juega mal: suele liderar la Conferencia Oeste y, incluso en sus bajones, es un aspirante constante a playoffsdifícil de batir.

    Esta semana fue atípica: cayeron en la Concachampions, así que necesitaban reaccionar en la MLS. Y lo hicieron goleando 4-1 al St. Louis CITY S.C., con otro tanto de Cristian Roldán. Los Sounders ya encuentran su ritmo en la liga. Tener un buen entrenador es solo parte de la ecuación, pero Schmetzer siempre encuentra la manera.

  • FC Cincinnati Getty

    PERDEDOR: FC Cincinnati

    Se supone que el FC Cincinnati siempre es un equipo bastante bueno. Es cierto que este año su ataque es un poco más débil —de ahí los rumores sobre Neymar, que dan mucho que hablar—, pero cuenta con calidad en todas las líneas. Si a eso le sumamos que Evander y Kevin Denkey siguen en el equipo, este debería ser uno de los mejores de la MLS. Pero las cosas no siempre salen como se espera.

    Su temporada ha tenido altibajos y encaja goles con facilidad: ya son 19 en contra. El reciente empate 3-3 puede animar, pero sigue siendo un resultado decepcionante para un equipo que juega muy por debajo de su potencial.

  • Los Angeles Football Club v San Jose EarthquakesGetty Images Sport

    GANADOR: Timo Werner y los San José Earthquakes

    Timo Werner buscaba un cambio y por eso llegó a la MLS. Bruce Arena y los San José Earthquakes también lo necesitaban tras quedarse fuera de los playoffs. Hasta ahora, ambas partes lo han conseguido.

    El equipo ocupa el segundo puesto en la Conferencia Oeste, con 21 puntos, los mismos que el líder, Vancouver Whitecaps. El momento más destacado fue la goleada 4-1 al favorito Los Angeles FC, en la que Werner sentenció con su primer gol en la liga.

    Aún es pronto, pero Werner y un prometedor grupo de jóvenes talentos podrían llevar a los Quakes a poner fin a su sequía de playoffs, que comenzó en 2020.