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Evander, FC CincinnatiGetty
Thomas Hindle

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Ganadores y perdedores de la MLS: Evander se disculpa por marcar goles de la victoria, Kai Wagner está de vuelta y San Diego FC no aprende la lección

Winners & losers
Major League Soccer
FEATURES
FC Cincinnati
Chicago Fire FC
Seattle Sounders FC
San Diego FC
Evander Ferreira
K. Wagner
R. Lewandowski

Con el parón por el Mundial ya definitivamente terminado, GOAL repasa a los ganadores y perdedores de otra intrigante semana de la MLS.

La MLS ha encontrado en Larry Berg al sucesor de Don Garber, pero por ahora el foco sigue estando en el terreno de juego. ¿La señal más clara de ello? Lionel Messi vuelve a jugar al fútbol. El parón por el Mundial ha terminado oficialmente. La gran estrella está de vuelta. Es hora de ponerse serios otra vez.

Inter Miami no recibió del todo ese mensaje. Las Garzas sufrieron contra el Columbus Crew y se libraron en un tibio empate 2-2 en casa.

En otros lugares, hubo buenas noticias para el Philadelphia Union, que descubrió que tener un lateral izquierdo capaz de poner centros puede traducirse en más ocasiones creadas, ¿quién lo iba a decir? Y luego está Evander, que sigue siendo muy bueno golpeando muy fuerte el balón para mandarlo al fondo de la red.

En líneas generales, fue un buen espectáculo. Es una pena, realmente, que la Leagues Cup vaya ahora a frenar el impulso de la liga. Aun así, seguro que volverá.

GOAL repasa los ganadores y perdedores de otra apasionante semana de acción en la MLS...

  • EvanderGetty

    GANADOR: Evander

    Lo primero que hizo Evander después de marcar desde exactamente 35,2 metros de la portería fue pedir perdón a su entrenador. Supuestamente, el técnico del FC Cincinnati, Pat Noonan, había mantenido una reunión con su plantilla a principios de semana para rogarles que buscaran disparos de mayor calidad y tuvieran más paciencia en ataque. Un poco más de criterio en el último tercio, argumentó, y Cincinnati podría dar el siguiente paso.

    Así que, cuando Evander controló, levantó la cabeza, se encogió de hombros y fusiló el balón desde el aparcamiento, técnicamente estaba desobedeciendo las órdenes de su entrenador. También estaba marcando el gol de la victoria en una remontada bastante notable ante San Jose. Cincinnati se puso 0-2 en casa y parecía abocado a encadenar dos derrotas consecutivas. Entonces Evander tomó el mando. Asistió en el primero con una sutil vaselina al espacio para Bryan Ramirez. También asistió en el segundo, encontrando a Tom Barlow en una zona similar, y este definió. Y luego llegó el tercer gol, sencillamente extraordinario.

    Todo esto ocurrió, por supuesto, con el mediapunta mostrando una vez más esa actitud despreocupada de siempre. Pero al final del partido, su hoja de estadísticas reflejaba: un gol, dos asistencias, siete ocasiones creadas y, por supuesto, el premio al mejor jugador del partido.

    • Anuncios
  • Brian SchmetzerGetty

    PERDEDOR: Brian Schmetzer

    ¿Qué está pasando en Seattle? Los Sounders, como mínimo, siempre están ahí o muy cerca. El equipo de Brian Schmetzer se ha clasificado para los playoffs en nueve de las últimas 10 temporadas. En todas esas participaciones salvo una, estuvo entre los cuatro primeros. Se puede cuestionar su capacidad para llegar lejos, especialmente tras la eliminación en la primera ronda del año pasado ante Minnesota United en los penaltis. Pero la consistencia es la seña de identidad de Schmetzer.

    Por eso resulta bastante desconcertante ver al mejor equipo del noroeste del Pacífico encadenar seis derrotas seguidas, un nuevo récord negativo de la franquicia. Es aún más sorprendente, y quizá un poco desmoralizador, que dos de esas seis hayan llegado a manos de Portland, que va ya por su tercer entrenador de la temporada. La derrota del sábado por la noche fue especialmente sombría, aunque solo fuera porque los Sounders se adelantaron en el marcador. Pero se desmoronaron a medida que avanzaba el partido. La lesión de Paul Arriola en el minuto cuatro fue un golpe para una plantilla que ya iba justa.

    Y aunque Portland supo gestionar el partido y encontró un más que merecido gol de la victoria al final, los Sounders dieron la impresión de no tener ni energía ni ideas. Solo lograron un disparo a puerta en la segunda parte y sumaron siete toques en el área rival tras el descanso. Todo pinta un poco sombrío ahora mismo. Y con la Leagues Cup a la vuelta de la esquina, cuesta ver de dónde puede llegar la mejoría.


  • imago-sport-1080642409.jpgPropaganda Photo

    GANADOR: Robert Lewandowski

    Bueno, tenía que pasar en algún momento. Hubo una escena curiosa antes del duelo de la Conferencia Este del Chicago Fire contra Charlotte. Robert Lewandowski literalmente no sabía adónde iba. En un breve clip, captado por las cámaras de Apple TV mientras entraba en el estadio, se vio a la leyenda polaca pidiendo indicaciones a un miembro de seguridad mientras se adentraba en las entrañas del inmenso Soldier Field.

    Después de todo, este lugar es nuevo para él. Pero el sábado hizo que pareciera su casa. Lo que hace tan especial a Lewandowski hoy en día es la manera en la que es capaz de moverse. Nunca ha dependido de la velocidad ni del físico. Lewandowski es uno de esos delanteros resistentes que se apoyan tanto en un instinto despiadado como en la capacidad de contorsionar su cuerpo para encontrar ángulos imposibles. Sus dos goles fueron buenos ejemplos de ello. El primero fue un giro y una definición letal al palo largo, con un movimiento de cadera propio de un hombre mucho más joven. El segundo fue un leve toque para alejar el balón de un defensa central, un sutil toque para cerrar un ángulo y crear justo el espacio suficiente para un preciso remate con el interior al palo largo.

    Sus primeros partidos en la liga fueron algo complicados. Pero que no haya ninguna duda. Lewandowski ha llegado.


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  • Tata MartinoGetty

    PERDEDOR: Tata Martino

    Tata Martino aseguró antes de esta temporada que volver a Atlanta United era una buena idea:

    «Sé que hay un dicho que dice que las segundas partes no siempre son las mejores. Pero en mi caso, ya lo he hecho antes y pudimos lograr el éxito», dijo a GOAL en noviembre.

    Era bastante fácil creerle. Atlanta venía de una temporada desastrosa, pero había invertido apenas 12 meses antes. La plantilla parecía lo bastante buena como para, como mínimo, pasar de ser colista de la Conferencia Este a pelear por los playoffs. Y aunque Martino pedía paciencia, existía la expectativa de que el hombre que les ganó la MLS Cup menos de una década antes pudiera al menos cambiar su suerte.

    Resulta que hay situaciones más difíciles de reconducir que otras. Atlanta simplemente no arranca. Rara vez le pasan por encima, pero ningún club de la MLS ha perdido más partidos y tiene la menor cantidad de puntos de la liga. ¿La última decepción? Una derrota por 3-2 ante Philadelphia después de ir ganando 2-0 en el minuto 66. En honor a la verdad, Atlanta se quedó con 10 hombres y estaba en modo supervivencia. Pero encajar dos goles en el tiempo añadido es un giro de los acontecimientos bastante lúgubre. Se comenta que Romelu Lukaku podría estar de camino, no mucho después de que Emmanuel Latte Lath fuera cedido al Union Berlin. Sin duda, eso sería un impulso bienvenido.

  • Kai WagnerGetty

    GANADOR: Kai Wagner

    La estrategia de fichajes de Philadelphia es curiosa. Va más o menos así: tener a dos de los cuatro mejores defensas de la liga y luego desprenderse de ambos en el mismo mercado. Ver a uno luchar por encontrar regularidad en un rival de la Conferencia Oeste. Y después recomprar al otro siete meses después de dejarle marchar. Wagner es el máximo asistente histórico del club y tiene una pierna izquierda letal. Fue, sin duda, el mejor jugador del Union durante su carrera por el Supporters' Shield de 2025, además, al dar 11 asistencias y desempeñar también un papel clave en la mejor defensa de la MLS.

    Su regreso ha sido algo bastante notable. Puede que el Union estuviera pasando apuros cuando llegó. Pero con Wagner de vuelta, ha recuperado su mejor versión. Suma tres asistencias en tres partidos y dio dos de muchísima calidad para liderar la remontada final del Union ante Atlanta en la noche del sábado. Está por ver si esto es solo un pequeño repunte para un equipo que no podía ir a peor. Desde luego, NY Red Bulls, Seattle y Atlanta es un trío de partidos amable. Pero solo puedes ganar a lo que te ponen delante, y Wagner vuelve a parecerse mucho al mejor lateral izquierdo de la MLS.

  • Mikey Varas Getty

    PERDEDOR: Mikey Varas

    Por enésima vez, San Diego, ¿por qué seguimos saliendo jugando desde atrás? Sí, el campeón de la Conferencia Oeste de la pasada temporada practica un fútbol delicioso. Pero también es inmensamente previsible y, por momentos, muy fácil de frenar. Varas, sin embargo, se ha mantenido firme en su insistencia de que San Diego mantenga el balón por abajo. Es el colista de la liga en despejes por partido y 25º en xG en contra. Traducido: no despeja el balón muy lejos y, cuando lo pierde, el rival genera recuperaciones en zonas peligrosas de alta calidad. Y, la mayoría de las veces, también las está convirtiendo.

    Y eso es exactamente lo que ocurrió contra Minnesota. San Diego encajó un gol totalmente evitable en el minuto tres, cuando el equipo local aprovechó un error en la salida. Reaccionó para empatar 1-1, e incluso pudo ganarlo. Pero la insistencia de Varas en jugar siempre de una sola manera se ha vuelto perjudicial.