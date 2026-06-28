Ganadores y perdedores de la fase de grupos del Mundial 2026: del cuento de hadas de Cabo Verde y la magia de Lionel Messi al colapso de Marcelo Bielsa y la puntería fallida de Turquía

Sebastián Beccacece restó importancia a su papel en la victoria de Ecuador 2-1 sobre Alemania: «Esto es para la gente. Los jugadores les han dado la clasificación, que la celebren».
Sin embargo, él también se lo merecía y lo celebró subiendo a las gradas para abrazar a su familia tras el gol agónico de Ecuador y al final del partido.
Imágenes que recuerdan por qué se ama el Mundial, más aún considerando que Beccacece probablemente habría sido destituido de no lograr la sorpresa en Nueva Jersey.
Es cierto que el argentino hizo un trabajo sensacional al llevar a Ecuador al segundo puesto en la fase de clasificación sudamericana, pero el carácter defensivo de su táctica fue cuestionado, sobre todo tras cuatro empates consecutivos sin goles.
Tras no marcar en los dos primeros partidos del Mundial, el 0-0 ante Curazao lo situó al borde del despido: solo vencer a Alemania mantendría a La Tri en la competición —y a él en el cargo—.
Por ello, merece reconocimiento por orquestar una victoria merecida ante un rival que encadenaba once triunfos y que se adelantó a los dos minutos.
«Es la mayor victoria de Ecuador en un Mundial», afirmó el seleccionador tras asegurar el pase a la fase eliminatoria. «Hemos trabajado para ello, vinimos con el sueño de hacer del Mundial el mejor de la historia de Ecuador, y ahora lo hemos conseguido.
Mantuvimos la tranquilidad y nos ceñimos a nuestra idea de juego. Seguiremos adelante con humildad y prudencia». Y con un entrenador argentino que, de repente, se ha convertido en el ídolo de Ecuador.