Ganadores y perdedores del sorteo del Mundial 2026: Francia enfrenta pruebas tempranas mientras que los peores temores de los fanáticos de Escocia se cumplen, ¡pero Estados Unidos debe estar encantado!

Los campeones vigentes, Argentina, están en el grupo con Austria, Argelia y Jordania, mientras que los subcampeones de 2022, Francia, han sido colocados en lo más cercano a un 'Grupo de la Muerte' junto a Senegal y Noruega. En cuanto a Inglaterra, fueron emparejados con Croacia, Panamá y Ghana, mientras que todo fue razonablemente bien para los tres coanfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, aunque los canadienses bien podrían estar esperando que Italia no se clasifique tardíamente a través de los repechajes europeos.
Entonces, ¿Quiénes fueron los grandes ganadores del sorteo? ¿Cuáles esperanzas de ganar el torneo se han visto aumentadas? Y, ¿qué naciones temerán una humillante eliminación en la primera ronda? Y GOAL lo desglosa todo a continuación...