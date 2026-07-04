Galliani advierte al Milan: «¿Ramos? No hay que celebrar nada en verano. Le tengo mucho cariño a Ibrahimović. ¿Maldini? Sin comentarios»

«Soy del Rossonero desde hace años y sigo siendo un aficionado incondicional. Ramos es un delantero importante; llevamos muchos años sin uno así y él parece tener las cualidades adecuadas. Sin embargo, llevo 50 años en el mundo del fútbol y sé que no hay que alegrarse en verano, sino esperar a la primavera. A veces creí haber hecho un gran mercado y no fue así; otras, creí haberlo estropeado y resultaron temporadas excelentes».





«¿Malagò? Es un amigo de toda la vida, muy capaz; le dejaría la patata caliente a Giovanni. Prefiero recibir consejos que darlos: aconsejar nunca sirve de nada. Lo mejor de su presidencia es el ambiente a favor de la selección, algo que antes faltó. A menudo se culpa al presidente de la federación, pienso en Gravina: yo no estoy de acuerdo».





«¿Maldini como director técnico? Si eres milanista, tú mismo tienes la respuesta. ¿Algún pesar por el Milan? No hablo del Milan; cuando salgo de una situación, no hablo de mis sucesores».





«Animo a Brasil en el Mundial. Lamento decirlo, pero, tras ver a las selecciones brasileñas desde 1958 hasta hoy, la actual me parece menos talentosa. En 2002, Brasil contaba con tres jugadores que pasaron por el Milan: Ronaldo, Ronaldinho y Rivaldo».





«¿Ibra? Le tengo mucho cariño. Fue un gran futbolista; en 2010 fui a su casa en Barcelona y le dije que no me iría hasta que firmara con el Milan. Su mujer salió y volvió a entrar, y yo seguía allí».