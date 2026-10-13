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Mohamed Saeed
Traducido por

Galatasaray contra Barcelona: La pizarra táctica. Los ajustes de Hansi Flick al descanso desmantelan el muro turco

Barcelona
The tactics board
H. Flick
O. Buruk
Galatasaray vs Barcelona
Galatasaray
Liga de Campeones
L. Yamal

El Barcelona se impuso a un combativo Galatasaray en Estambul y convirtió un ajustado empate al descanso en una victoria por 4-1. Los ajustes tácticos de Hansi Flick en la segunda mitad permitieron aprovechar los espacios entre líneas y silenciar el Rams Global Stadyumu.

El relato táctico de este encuentro de la Champions League tuvo dos partes bien diferenciadas, marcadas por el disciplinado bloque bajo de Okan Buruk y la capacidad que acabó demostrando Hansi Flick para aprovechar los espacios. El Galatasaray saltó al campo con un objetivo claro: incomodar al centro del campo del Barcelona, acostumbrado a dominar el balón, y atacar mediante rápidas transiciones verticales.

Durante los primeros 40 minutos, el plan funcionó a la perfección. El campeón turco limitó a los visitantes a una posesión estéril y sacó partido de la explosiva velocidad de Rafael Leao y la capacidad de definición de Aleksei Batrakov.

El Barcelona, por su parte, buscó hacerse con el control total mediante una línea defensiva adelantada y una circulación paciente del balón. Flick pretendía dejar a Lamine Yamal en situaciones de uno contra uno en la banda derecha y servirse de Pedri y Rodri como metrónomos para separar las líneas horizontales del Galatasaray. Aunque dominó el balón con un 71 % de posesión, al equipo le faltó la verticalidad necesaria en el último tercio durante la primera mitad y cayó con frecuencia en la trampa del fuera de juego tendida por Davinson Sanchez y sus compañeros de defensa.

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    El planteamiento táctico del Galatasaray

    Buruk dispuso un 4-2-3-1 que, en fase defensiva, funcionaba principalmente como un 4-4-2. El objetivo principal era impedir que el Barcelona accediera a la «zona 14». Lucas Torreira y Mario Lemina formaron un sólido doble pivote que cerraba las líneas de pase hacia Dani Olmo y Fermin Lopez. Las situaciones que activaban su presión estaban muy definidas: permitían que los centrales del Barcelona, Pau Cubarsi y Eric Garcia, tuvieran el balón, pero saltaban a presionar con agresividad en cuanto este llegaba al tercio central o se abría hacia Joao Cancelo.

    En la salida de balón, el Galatasaray superaba la presión con envíos largos hacia Victor Osimhen, que era la referencia táctica del equipo. Su capacidad para imponerse en los duelos aéreos permitía a Batrakov y Leao aprovechar los segundos balones. Ese juego directo dio lugar al primer gol en el minuto 28: Leao asistió a Batrakov para sorprender a los visitantes.

    En defensa, la línea de atrás se mantuvo muy compacta y dejó al Barcelona en fuera de juego ocho veces durante el partido. Sin embargo, la intensidad necesaria para sostener esa disposición fue disminuyendo con el paso de los minutos y dejó espacios que un equipo del calibre del Barcelona tenía muchas posibilidades de aprovechar una vez se disipara el impulso inicial de la afición local.

  • El planteamiento táctico del Barcelona

    Flick replicó el esquema 4-2-3-1, aunque con perfiles muy distintos para cada función. Rodri ocupó la posición más retrasada del centro del campo y a menudo se situó entre los centrales para formar una línea de tres en la salida de balón, lo que permitió a Joao Cancelo y Gerard Martin avanzar por las bandas. Esta decisión táctica buscaba abrir espacios en la estrecha línea de centrocampistas del Galatasaray. La clave del sistema del Barcelona fue Lamine Yamal, cuya posición pegado a la banda obligó al lateral izquierdo del Galatasaray, Eren Elmali, a defender en solitario.

    La presión del Barcelona fue incesante. Pese al 1-1 al descanso, tras el gol del empate de Cancelo en el minuto 43, los datos apuntaban a que el Barcelona estaba cerca de adelantarse. El equipo realizó 22 disparos, 11 de ellos a puerta, gracias a una presión para recuperar el balón arriba que obligó al Galatasaray a efectuar 25 despejes.

    Con Pedri como enlace creativo entre líneas, el Barcelona acabó por doblegar la resistencia del equipo turco. El acierto táctico de su planteamiento estuvo en la paciencia: no se precipitó cuando iba por detrás en el marcador, sino que aumentó el ritmo de circulación para desgastar el bloque medio rival antes de asestar los golpes decisivos al comienzo de la segunda parte.


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    La partida de ajedrez táctica

    El partido se decidió por el contraste entre las rotaciones creativas del Barcelona y la cada vez menos eficaz cobertura de las bandas del Galatasaray. En la primera parte, Buruk ganó la batalla táctica al cerrar el centro y obligar al Barcelona a atacar por fuera con centros que Sanchez despejó sin problemas. Sin embargo, la decisión de Flick de dar a Dani Olmo y Lamine Yamal más libertad para moverse hacia dentro generó una superioridad numérica que el pivote del Galatasaray ya no pudo controlar.

    El momento decisivo llegó entre los minutos 50 y 53. El Barcelona movió el balón con mucha más verticalidad, lo que permitió a Fermin Lopez adelantar al equipo antes de que Anthony Gordon pusiera el 3-1. Ambos goles fueron consecuencia directa del dominio del Barcelona en las segundas jugadas en el centro del campo, donde acabó imponiéndose a Lemina y Torreira. La apuesta de Flick por una línea defensiva de alto riesgo, pero también con grandes posibilidades de recompensa, terminó dando resultado: al Galatasaray le faltaron fuerzas para aprovechar los espacios a la espalda de la defensa azulgrana en la recta final.

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  • Ajustes durante el partido

    El ajuste más decisivo de Flick llegó en el minuto 59, cuando dio entrada a Karim Adeyemi y Gabriel Jesus por Olmo y Gordon. Aunque el marcador ya era de 3-1, los cambios respondían a motivos tácticos y no solo a un relevo de jugadores. La entrada de Adeyemi aportó una velocidad que puso en serios apuros a la defensa del Galatasaray, cada vez más cansada, mientras que Jesus ofreció más movilidad que un delantero centro tradicional y sacó a los defensas de sus posiciones.

    Quedó patente en el minuto 65, cuando Gabriel Jesus asistió a Adeyemi para que marcara el cuarto gol y dejara el partido prácticamente sentenciado. Buruk trató de reaccionar dando entrada a Gabriel Sara y Luc Ugochukwu para recuperar el control del centro del campo, pero el impulso táctico ya había cambiado demasiado. El paso de un juego controlado y paciente a un ataque más rápido, basado en las transiciones, durante la última media hora permitió al Barcelona alcanzar un valor de goles esperados (xG) de 2,83, lo que demostró que Flick interpretó mejor que su homólogo la evolución física del partido.

  • Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Conclusión

    En última instancia, la superioridad táctica del Barcelona se basó en su capacidad de adaptación. Aunque el 4-2-3-1 directo del Galatasaray le planteó problemas al principio, el equipo turco no tenía un «plan B» cuando el Barcelona empató y aumentó la intensidad física. La decisión de Flick de utilizar a Lamine Yamal como un imán para atraer a los defensas y abrir espacios a Fermin Lopez y otros jugadores fue la maniobra táctica decisiva. La eficacia de los cambios en la segunda parte hizo que el Barcelona no solo ganara el partido, sino que desmantelara por completo la estructura táctica que Buruk había construido meticulosamente en la primera mitad.

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