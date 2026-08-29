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¡Gakpo elige al Manchester City! La estrella del Liverpool rechaza al Tottenham mientras toma forma su fichaje por el Etihad
Maresca apunta a Gakpo mientras el City renueva su ataque
Según The Athletic, el Manchester City se ha convertido en el principal destino para Gakpo, y el delantero del Liverpool ha expresado un claro deseo de unirse al equipo de Enzo Maresca. El jugador de 27 años habría decidido descartar un movimiento al Tottenham Hotspur en favor de un cambio al Etihad, mientras el club busca remodelar su línea de ataque.
En estos momentos hay conversaciones en marcha entre todas las partes implicadas para alcanzar un acuerdo que permitiría al internacional neerlandés cambiar Anfield por Mánchester. El movimiento llega en un momento de transición para el City, que ya ha cerrado el fichaje del talento brasileño Allan Elias, procedente del Palmeiras, por 40 millones de euros, al tiempo que ha autorizado las salidas de los delanteros Savinho y Omar Marmoush al Tottenham este verano.
- AFP
El Liverpool se prepara para la vida después de la estrella neerlandesa
El Liverpool parece estar preparándose para la salida de Gakpo, después de haber cerrado ya un acuerdo para fichar a Bradley Barcola, del Paris Saint-Germain. A pesar de la especulación en curso sobre su traspaso, Gakpo mantuvo la profesionalidad en el reciente empate 2-2 del Liverpool ante el Nottingham Forest, en el que fue titular y dio una asistencia. Sin embargo, las señales de una salida han ido en aumento, especialmente después de que el técnico Andoni Iraola admitiera a principios de esta semana que «no puede garantizar nada» sobre el futuro del delantero.
La etapa de Gakpo en Anfield ha estado marcada por aportaciones importantes, incluidos 50 goles y 23 asistencias en 180 partidos desde su llegada procedente del PSV Eindhoven en 2022. Aunque firmó un nuevo contrato de cinco años en una fecha tan reciente como agosto de 2025, su rendimiento ha sido irregular últimamente, con solo tres goles en liga desde el inicio del año.
El impresionante legado de Gakpo en Anfield y su regreso al Mundial
La operación representa un movimiento de gran importancia para el Liverpool, que originalmente fichó a Gakpo por unos 37 millones de libras iniciales, una cifra que podría aumentar hasta los 44 millones de libras con distintos complementos. Tras desempeñar un papel clave en la campaña 2024-25 del club que terminó con el título de la Premier League, una temporada en la que firmó 18 goles y siete asistencias, el valor de Gakpo sigue siendo considerable.
Marcó tres goles en cuatro apariciones durante el Mundial de este verano antes de que su selección quedara eliminada en dieciseisavos de final tras perder en la tanda de penaltis contra Marruecos. De forma llamativa, volvió a jugar apenas unos días después de que su pareja, Noa, compartiera la desgarradora noticia de la pérdida del hijo que esperaban.
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La última salida de alto perfil del Liverpool
Si Gakpo se marcha, se convertiría en la última salida de alto perfil de Anfield en lo que ha sido un verano transformador. El internacional neerlandés seguiría los pasos de la estrella talismán Mohamed Salah, junto a figuras clave como Andy Robertson, Ibrahima Konate y Curtis Jones, lo que marcaría una importante reestructuración de la plantilla del Liverpool al inicio de la nueva temporada.
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