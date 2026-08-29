¡Gakpo elige al Manchester City! La estrella del Liverpool rechaza al Tottenham mientras toma forma su fichaje por el Etihad

Según The Athletic, el Manchester City se ha convertido en el principal destino para Gakpo, y el delantero del Liverpool ha expresado un claro deseo de unirse al equipo de Enzo Maresca. El jugador de 27 años habría decidido descartar un movimiento al Tottenham Hotspur en favor de un cambio al Etihad, mientras el club busca remodelar su línea de ataque.

En estos momentos hay conversaciones en marcha entre todas las partes implicadas para alcanzar un acuerdo que permitiría al internacional neerlandés cambiar Anfield por Mánchester. El movimiento llega en un momento de transición para el City, que ya ha cerrado el fichaje del talento brasileño Allan Elias, procedente del Palmeiras, por 40 millones de euros, al tiempo que ha autorizado las salidas de los delanteros Savinho y Omar Marmoush al Tottenham este verano.