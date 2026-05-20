Gabriel se burla de un aficionado del Manchester City que se hizo viral con un comentario mordaz tras el primer título de la Premier League del Arsenal en 22 años

El empate 1-1 entre Bournemouth y Manchester City dio a Arsenal el título. En la celebración, Gabriel recordó a Tal Rehman, el hincha del City que burló a los ‘Gunners’ con una botella.

El defensa publicó en Instagram una imagen dividida que mostraba los cambios de expresión del seguidor a lo largo de la temporada y añadió: «¿Piensas demasiado?», recordándole al hombre que se había hecho viral por simular que recogía las lágrimas de los aficionados del Arsenal en su famosa botella. Un mensaje claro de que la historia del «embotellador» ya había terminado.

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