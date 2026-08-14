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Gabriel Martinelli toma por fin una decisión sobre su futuro mientras el Galatasaray lanza una oferta de 38 millones de libras por la estrella del Arsenal
Arteta sopesa una reestructuración en ataque
La posible salida de Martinelli supondría otro cambio importante en la delantera del Arsenal, que este verano ya ha visto cómo Leandro Trossard se marchaba al Besiktas en una operación de 15,3 millones de libras. Para cubrir el vacío en la banda izquierda, el Arsenal ya ha invertido 34 millones de libras para incorporar a Christos Tzolis desde el Club Brugge, pero el club sigue estando vinculado a más salidas de alto perfil para cuadrar las cuentas y financiar nuevas llegadas antes del cierre del mercado.
ESPN Brasil informa de que el Arsenal está abierto a vender al exjugador del Ituano si se alcanza su valoración de 50 millones de euros (42,7 millones de libras), después de que, según se informa, haya ofrecido al jugador a varios clubes de Arabia Saudí y Turquía.
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Los gigantes turcos no logran tentar a la estrella brasileña
Sin embargo, el informe añade que Martinelli ha comunicado a la directiva del club que no está interesado en un traspaso a Turquía. Aunque la postura del jugador parece firme, el conjunto turco no se ha desanimado en su búsqueda de un fichaje estrella. Informaciones recientes indican que el equipo de Estambul ya ha tanteado el terreno presentando una oferta formal de 45 millones de euros (38 millones de libras) por el extremo brasileño. La propuesta está ahora sobre la mesa, lo que obliga al Arsenal a decidir si hace caja con un jugador cuyo contrato expira el próximo verano o arriesgarse a perderlo gratis dentro de doce meses.
Sorprendentes conversaciones para un intercambio por Victor Osimhen
En un giro fascinante en las negociaciones en curso entre los dos clubes, las conversaciones se han ampliado para incluir un posible movimiento por Victor Osimhen. Los informes sugieren que el Arsenal ha mantenido conversaciones con el Galatasaray para cerrar un acuerdo por el delantero nigeriano, que se incorporó de forma permanente al conjunto turco el pasado verano. Se dice que el club londinense ha virado hacia el delantero de 27 años después de comprobar que era imposible sacar a Julian Alvarez del Atlético de Madrid este agosto.
El conjunto del norte de Londres está explorando la posibilidad de llevar al exjugador del Napoli a la Premier League como parte de una serie más amplia de operaciones en las que está involucrado el club turco. Este interés repentino supone un gran cambio estratégico para Arteta, que renunció a la oportunidad de fichar al delantero en 2024 debido a limitaciones económicas.
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Prodigio adolescente en movimiento
Mientras Martinelli se mantiene firme ante un posible traslado a Estambul, otra promesa del Arsenal parece cada vez más cerca de dar el salto a Rams Park. Los clubes se encuentran actualmente en negociaciones avanzadas por Ethan Nwaneri, un talento de 19 años que pasó la segunda mitad de la anterior campaña cedido en Francia, en el Marsella. Se entiende que el Arsenal ha tasado a su canterano en 40 millones de euros (34,1 millones de libras).
El Arsenal afronta un tramo final del mercado muy movido mientras se prepara para la Community Shield contra el Manchester City el 16 de agosto. Con varias operaciones en marcha que implican a Martinelli, Nwaneri y, potencialmente, a Osimhen, la plantilla podría tener un aspecto muy diferente cuando comience la defensa de su título contra el Coventry City.
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