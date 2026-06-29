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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Gabriel Martinelli se quedó sin palabras tras marcar un gol récord que clasificó a Brasil, pese a un difícil inicio contra Japón

G. Martinelli
Brazil
Brazil vs Japan
Japan
World Cup

Gabriel Martinelli se quedó sin palabras tras marcar en el descuento y completar la remontada de Brasil ante Japón. El delantero del Arsenal mantuvo la calma al final del partido y evitó una derrota histórica de la Seleção en el Mundial de Texas.

  • Emociones fuertes en los últimos minutos en Houston

    Martinelli fue el héroe de Brasil, que sufrió pero venció 2-1 a Japón en los dieciseisavos. Los pentacampeones empezaron mal: Japón se adelantó cerca de la media hora, y Casemiro igualó en la segunda parte. Cuando ya se vislumbraba la prórroga, Martinelli marcó a los 5 minutos del descuento, el gol más tardío en el tiempo reglamentario de la fase eliminatoria del Mundial desde 1966, según Opta. Tras una fase de grupos en la que le costó acertar con la portería, el delantero apareció cuando más importaba y llevó a su equipo a la siguiente ronda.

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    Martinelli reflexiona sobre su emotiva victoria

    Tras el pitido final, un emocionado Martinelli admitió: «No tengo palabras para describir la alegría que siento al ver a todo el pueblo brasileño y a mi familia felices por la clasificación».

    Reconoció que aún le pesaba un tiro al poste en la fase de grupos, pero confiaba en tener otra oportunidad. «Gracias a Dios, hoy marqué el gol de la victoria», añadió el jugador de 25 años.

  • Brasil se salva de una gran sorpresa

    Los gigantes sudamericanos sufrieron una noche agitada: Japón se adelantó en la primera parte cuando Kaishu Sano aprovechó un error de Danilo y batió a Alisson Becker con un disparo raso. El marcador se mantuvo hasta el 56’, cuando Casemiro igualó de cabeza tras centro de Gabriel Magalhães.

    En los minutos finales Brasil apretó: un tiro de Vinicius se desvió en Suzuki al poste. Cuando ya se esperaba la prórroga, Guimaraes asistieron a Martinelli, que marcó al ángulo y sentenció el partido.

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    De cara a la ronda de los 16

    Tras una dura victoria, Brasil se enfoca en la fase eliminatoria en busca de su sexta estrella. Preocupa la lesión de Casemiro, quien salió lesionado en la pierna al final del partido, lo que podría marginarlo del próximo encuentro.

    La Seleção seguirá en Estados Unidos y en la siguiente ronda se medirá a Costa de Marfil o Noruega el 5 de julio en Nueva Jersey, donde buscará un camino más fácil hacia los cuartos de final.

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