Gabriel Martinelli se quedó sin palabras tras marcar un gol récord que clasificó a Brasil, pese a un difícil inicio contra Japón

Tras el pitido final, un emocionado Martinelli admitió: «No tengo palabras para describir la alegría que siento al ver a todo el pueblo brasileño y a mi familia felices por la clasificación».

Reconoció que aún le pesaba un tiro al poste en la fase de grupos, pero confiaba en tener otra oportunidad. «Gracias a Dios, hoy marqué el gol de la victoria», añadió el jugador de 25 años.