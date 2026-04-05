Gabriel Martinelli, criticado por su «falta de respeto» al empujar al árbitro; al jugador del Arsenal le dijeron que debería haber sido expulsado por empujar a Sam Barrott durante la derrota en la FA Cup ante el Southampton

La organización benéfica Ref Support UK también se ha pronunciado sobre la polémica, instando a la Federación Inglesa de Fútbol a tomar medidas disciplinarias a posteriori tanto contra el jugador como contra su equipo. Consideran que no sancionar un acto de agresión tan flagrante podría provocar una escalada de incidentes similares. En un comunicado, la organización declaró: «La FA no puede dejar que se salga con la suya. Será una oportunidad perdida si no toman medidas contra el Arsenal y Martinelli. Ha habido demasiados incidentes en el fútbol en los que se empuja o se da un empujón a los árbitros, y el fútbol no puede permitir que la situación se agrave más. Me hubiera encantado que el árbitro lo expulsara».