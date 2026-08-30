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Gabriel Martinelli, a punto de pulverizar el récord de traspaso del Arsenal con un lucrativo movimiento al Al-Hilal saudí
Arsenal se prepara para pagar una cifra récord por un traspaso
Martinelli se prepara para volar a Oriente Medio en los próximos días para completar el reconocimiento médico previo a un propuesto traspaso al Al-Hilal. Según una información de The Mirror, el club de la Saudi Pro League ha llegado a un acuerdo con el Arsenal por una cantidad cercana a los 55 millones de libras (65 millones de euros).
Si la operación se cierra antes de la fecha límite del martes, el Arsenal superará algunas de sus ventas más importantes, incluida la de 35 millones de libras recibida por Alex Oxlade-Chamberlain en 2017. Martinelli llegó al Arsenal procedente del Ituano en 2019, marcó goles decisivos y disputó más de 170 partidos, ayudando al club a presentar una seria candidatura al título de la Premier League la temporada pasada.
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Arteta aborda las inminentes salidas del Emirates
Arteta habló ante los medios sobre el futuro de Martinelli durante su rueda de prensa previa al partido. Cuando le preguntaron por la posibilidad de que el delantero deje el club, Arteta afirmó: "Esa es otra situación personal que estamos gestionando. Creo que todo el mundo sabe y reconoce cuánto queremos a Gabi. Sea cual sea el desenlace, será porque todos están de acuerdo con ello".
Arteta también respondió a preguntas sobre las conversaciones que ha mantenido con los jugadores que se marchan, y explicó: "Sí, por supuesto. Esas conversaciones van en ambos sentidos, pero estoy muy satisfecho con cómo se han desarrollado porque sé lo que hay en el corazón de cada uno, y las palabras que salen en esas conversaciones me hacen muy feliz. Pero es inevitable que en algún momento tengas que mantener ciertas conversaciones y decir ciertas cosas que a veces son duras".
Varios jugadores se encaminan hacia la puerta de salida
Martinelli no es el único jugador de alto perfil que se espera que salga del Arsenal en los últimos días del mercado de fichajes. Según se informa, Gabriel Jesus está cerca de cerrar su traspaso al Barcelona.
Al hablar de la ausencia de Jesus en el entrenamiento, Arteta dijo: "Tiene que ver con el número de jugadores que tenemos ahora mismo en la plantilla y con la manera en que estamos gestionando esas situaciones de forma individual: tienen algunos asuntos personales". Además, Fabio Vieira avanza en las conversaciones para un traspaso al Hamburgo por 8,6 millones de libras. Estas salidas llegan después de las recientes marchas de jugadores como Leandro Trossard, Emile Smith Rowe y Jakub Kiwior.
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¿Qué le espera a la plantilla del Arsenal de Arteta?
Con fondos importantes obtenidos mediante ventas de jugadores, el Arsenal buscará integrar a sus nuevos fichajes mientras intenta defender su corona de la Premier League. El club ya ha invertido mucho en Bruno Guimaraes, Christos Tzolis, Ezri Konsa y Piero Hincapie. Arteta debe construir rápidamente la química entre estas nuevas incorporaciones mientras el Arsenal afronta el apretado calendario otoñal y aspira a seguir triunfando a nivel nacional y europeo.
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