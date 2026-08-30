Gabriel Martinelli, a punto de pulverizar el récord de traspaso del Arsenal con un lucrativo movimiento al Al-Hilal saudí

Arteta habló ante los medios sobre el futuro de Martinelli durante su rueda de prensa previa al partido. Cuando le preguntaron por la posibilidad de que el delantero deje el club, Arteta afirmó: "Esa es otra situación personal que estamos gestionando. Creo que todo el mundo sabe y reconoce cuánto queremos a Gabi. Sea cual sea el desenlace, será porque todos están de acuerdo con ello".

Arteta también respondió a preguntas sobre las conversaciones que ha mantenido con los jugadores que se marchan, y explicó: "Sí, por supuesto. Esas conversaciones van en ambos sentidos, pero estoy muy satisfecho con cómo se han desarrollado porque sé lo que hay en el corazón de cada uno, y las palabras que salen en esas conversaciones me hacen muy feliz. Pero es inevitable que en algún momento tengas que mantener ciertas conversaciones y decir ciertas cosas que a veces son duras".