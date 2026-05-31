Gabriel Magalhães rompe su silencio tras fallar un penalti en la final de la Liga de Campeones: el defensa del Arsenal lanza un mensaje «doloroso»

A través de las redes sociales, Gabriel se dirigió a la afición de los Gunners para expresar su decepción, pero recordó que está muy orgulloso de la temporada en la que el club rompió una sequía de 22 años y ganó la Premier League.

«Es doloroso, pero estoy orgulloso de este equipo y de todo lo que hemos logrado juntos esta temporada», escribió el defensa en Instagram. «Gracias a nuestra increíble afición por vuestro apoyo en cada paso del camino. ¡Os merecéis celebrar este viaje con nosotros y disfrutar del desfile de hoy! ¡Nos vemos la próxima temporada!!! Con cariño, Big Gabi».



