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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

Gabriel Magalhães atribuye al estilo de juego del Arsenal la asistencia decisiva de Casemiro que salvó a Brasil en los dieciseisavos de final del Mundial

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Carlos Henrique Casemiro
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Gabriel Magalhães elogió la táctica del Arsenal, que le permitió dar una asistencia decisiva a Casemiro en el partido de la ronda de 32 del Mundial contra Japón. El defensa explicó que la línea defensiva adelantada de su club le dio confianza para subir al ataque y servir el pase del empate antes de que Gabriel Martinelli sentenciara la clasificación.

  • Un impacto decisivo frente a Japón

    Gabriel fue clave para Brasil en la ronda de 32 del Mundial contra Japón en Houston. Con su equipo en desventaja, el central asistió a Casemiro, quien cabeceó el empate.

    Según UOL, el defensa atribuyó su aporte ofensivo a las instrucciones tácticas que recibe en el Arsenal, cuyo enfoque progresista se reflejó en la cancha. Su visión y pase preciso igualaron el marcador y cambiaron el rumbo del partido para Brasil.

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    Las tácticas del Arsenal se traducen en éxitos internacionales

    Tras el dramático partido, Gabriel celebró su asistencia y explicó que su rol en el Arsenal, con una defensa adelantada, lo sitúa cerca del área rival.

    «Es algo en lo que trabajo en el Arsenal», afirmó. Al estar más adelantado, vio el desmarque de Casemiro y lo aprovechó. La apuesta defensiva del Arsenal le dio resultado: Brasil superó a una resistente Japón en Estados Unidos.

  • Martinelli se lleva la victoria

    Tras el vital gol del empate de Casemiro, Gabriel Martinelli, también del Arsenal, marcó el tanto decisivo que dio a Brasil el pase a octavos.

    Gabriel lo elogió de inmediato, feliz de ver a su compañero de club anotar en el escenario más importante. Brasil mostró gran resistencia al remontar y vencer a Japón. La conexión entre Gabriel y Martinelli refleja la unión del plantel, y ambas estrellas de la Premier League unieron fuerzas para mantener vivos los sueños mundialistas.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué le depara el futuro a Brasil?

    Brasil se prepara para los octavos de final en su búsqueda de la gloria mundialista. Enfrentará al ganador de Costa de Marfil o Noruega. Con Gabriel y Martinelli en gran forma, cuenta con un núcleo sólido y confiado. Ahora la plantilla descansa tras su partido en Houston.

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