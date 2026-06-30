Gabriel Magalhães atribuye al estilo de juego del Arsenal la asistencia decisiva de Casemiro que salvó a Brasil en los dieciseisavos de final del Mundial

Gabriel fue clave para Brasil en la ronda de 32 del Mundial contra Japón en Houston. Con su equipo en desventaja, el central asistió a Casemiro, quien cabeceó el empate.

Según UOL, el defensa atribuyó su aporte ofensivo a las instrucciones tácticas que recibe en el Arsenal, cuyo enfoque progresista se reflejó en la cancha. Su visión y pase preciso igualaron el marcador y cambiaron el rumbo del partido para Brasil.