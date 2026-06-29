Jesús ha sembrado incertidumbre sobre su futuro en el norte de Londres al sugerir un posible traspaso a la Serie A este verano. Juventus y AC Milan analizan su fichaje, y el internacional brasileño admite que le atrae un nuevo reto en Italia.

«Crecí viendo la Serie A y soñaba con jugar en Italia», confesó a La Gazzetta dello Sport. «Marcar dos goles en San Siro contra el Inter fue como hacer realidad ese sueño. No sé cuál será mi futuro; ahora estoy trabajando y ya veremos qué pasa con el Arsenal».



