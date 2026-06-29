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Gabriel Jesús sugiere un traspaso a la Serie A, donde lo vinculan con Juventus y AC Milan, y admite que no «merecía» ir al Mundial con Brasil
El delantero deja la puerta abierta a los grandes clubes italianos
Jesús ha sembrado incertidumbre sobre su futuro en el norte de Londres al sugerir un posible traspaso a la Serie A este verano. Juventus y AC Milan analizan su fichaje, y el internacional brasileño admite que le atrae un nuevo reto en Italia.
«Crecí viendo la Serie A y soñaba con jugar en Italia», confesó a La Gazzetta dello Sport. «Marcar dos goles en San Siro contra el Inter fue como hacer realidad ese sueño. No sé cuál será mi futuro; ahora estoy trabajando y ya veremos qué pasa con el Arsenal».
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Sinceridad brutal guía la valoración de la exclusión del Mundial
Los rumores, que han tenido gran repercusión mediática, llegan en un momento decisivo para el delantero de 29 años, cuyo papel secundario bajo las órdenes de Mikel Arteta le costó una plaza en el Mundial. A pesar de no haber sido convocado, Jesús no guarda rencor al seleccionador brasileño, Ancelotti.
«No creo que estuviera ni siquiera tan cerca de entrar en la selección», admitió el delantero del Arsenal al ser preguntado por su ausencia. «Ha habido otros jugadores convocados muchas veces durante el último año y que, al final, han sido descartados de todos modos. Si me preguntas si merecía estar en la lista, te diré que no».
La sequía goleadora de final de temporada selló su destino en la selección
Jesús dio más detalles tácticos sobre sus conversaciones con el legendario entrenador italiano y explicó cuándo su campaña internacional perdió impulso. Aunque empezó el año fuerte, la drástica reducción de minutos en el Emirates Stadium le rompió el ritmo físico.
«Hablamos en enero, cuando marcaba goles», recordó el exdelantero del Manchester City. «Al final de la temporada no tuve minutos, así que no merecía ir al Mundial. Entiendo la decisión: hay que respetar a Ancelotti; es el entrenador más exitoso».
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Jesús, a un paso del récord de la Premier League
Un traspaso este verano a la Serie A complicaría las aspiraciones de Jesús de superar el récord goleador de Roberto Firmino en la Premier League, del que solo le separan cuatro tantos.
Marcharse ahora a Italia le privaría de la mejor plataforma para superar a su compatriota y consolidar su legado como uno de los mejores sudamericanos de la liga.