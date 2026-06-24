Gabriel Jesús está listo para la Juventus y el Milan, aunque aún no se ha fijado su salario

En traspasos anteriores, GJ costó 32 millones en 2016 (con 19 años) del Palmeiras al Manchester City y 45 millones en 2022 del City al Arsenal. Hoy, con 25 años, lesiones recientes y un contrato que vence en 2024, su valor no superaría los 20 millones, cifra asequible para Juventus y Milan, que buscan delanteros.





Su salario en el Arsenal ronda los 20 M€ por temporada, cifra lejana a la realidad de la Serie A. Para jugar en Italia debería reducir sus pretensiones a unos 5 o 6 M€. Por eso, su fichaje sería más factible dentro de un año, cuando quede libre, que este verano.



