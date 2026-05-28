Gabriel Jesús está abierto a fichar por otro club de la Premier League debido a su falta de minutos en el Arsenal

El delantero del Arsenal, Jesús, quiere seguir en la Premier League la próxima temporada, aunque eso implique dejar el Emirates Stadium. Su objetivo es cumplir su contrato con los Gunners, vigente hasta 2027, pero su actual situación con Mikel Arteta le ha llevado a replantearse el futuro.

Según ESPN, el jugador de 29 años no descarta fichar por otro club de la máxima categoría inglesa en busca de minutos. Tras una temporada con poca participación, el exjugador del Manchester City prioriza un puesto donde vuelva a ser el eje del ataque.