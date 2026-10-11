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Gabriel Jesus disfruta de una vida «fácil» en el Barcelona de Hansi Flick tras marcar en la goleada al Getafe
Un sueño hecho realidad en el Camp Nou
Jesus se ha consolidado rápidamente como una pieza vital en la maquinaria del Barcelona, y el internacional brasileño volvió a ser protagonista en la cómoda victoria por 3-0 sobre el Getafe del sábado. Después de marcar el segundo gol de la noche para dejar el partido sentenciado, el exjugador del Arsenal habló maravillas sobre su adaptación a la vida en Cataluña y la enorme alegría que siente al representar al club.
En declaraciones a los medios tras el contundente resultado, el jugador de 29 años expresó su gratitud por la oportunidad de vestir los famosos colores azulgranas. El delantero explicó que el alto nivel técnico de la plantilla hace que su principal responsabilidad, mandar el balón al fondo de la red, sea considerablemente más sencilla que en sus anteriores etapas en Europa. «Estar en el Barça para mí es un sueño, ya lo he dicho un par de veces», declaró a DAZN, según recoge Mundo Deportivo. «Jugar con estos jugadores también es muy fácil: todos juegan muy bien y siempre tienen el balón. Eso me lo pone mucho más fácil a mí, ya que soy delantero, para tener ocasiones de gol, y ahí estoy yo preparado para marcar goles».
- AFP
El impacto de Hansi Flick
La evolución táctica del Barcelona bajo las órdenes de Flick ha sido uno de los grandes temas de conversación esta temporada, ya que el técnico alemán ha revitalizado a un equipo que tuvo problemas de regularidad en la campaña anterior. Jesus no tardó en dar mérito al entrenador por la confianza colectiva que ahora mismo recorre el vestuario, lo que ha permitido al equipo igualar su mejor inicio histórico en una temporada liguera.
El brasileño señaló que la filosofía ofensiva de Flick anima a todos los jugadores a ser decisivos en el último tercio. «Creo que Flick da mucha confianza a todos los jugadores», añadió el delantero. «Estamos jugando muy bien. Vamos a tener ocasiones y, cuando estemos dentro del área, tenemos que marcar goles. Ojalá Raphinha se recupere pronto, porque el equipo le echa de menos».
A la caza de títulos en Cataluña
Con el Barcelona funcionando actualmente como una máquina goleadora de alto octanaje, Jesús siente que está en el entorno perfecto para añadir más trofeos a un palmarés ya de por sí brillante. El delantero destacó la importancia de mantener esa pegada si el club quiere alcanzar sus objetivos definitivos al final de la presente temporada.
«La verdad es que he jugado en equipos que han marcado muchos goles y ahora estoy en uno que marca muchos goles. Ojalá sigamos marcando goles para poder ganar partidos y, al final de la temporada, ganar títulos, que es lo más importante», señaló el atacante.
- Getty Images Sport
El Barcelona mantiene su pleno de victorias en La Liga
El Barcelona firmó una actuación contundente ante el Getafe y selló una victoria rotunda gracias a una exhibición de eficacia en ataque. Los goles de Anthony Gordon, Jesus y Jules Kounde pusieron el broche a un esfuerzo dominante sobre el césped, permitiendo al equipo cumplir con comodidad y sumar los tres puntos. El resultado mantiene al conjunto de Flick en un estado imparable, alargando su pleno en La Liga hasta los 24 puntos de 24 posibles. Al mantener este registro intachable, el Barça continúa una campaña nacional impecable mientras iguala oficialmente el mejor arranque de temporada de la historia del club.
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