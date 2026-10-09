Jesús destacó las cualidades técnicas de Yamal al reflexionar sobre los jugadores con más talento con los que ha compartido terreno de juego. En declaraciones a la agencia de noticias EFE, el delantero brasileño señaló: "Neymar es el futbolista más virtuoso con el que he jugado nunca; podía hacerlo todo con las dos piernas. Para mí, es intocable; nadie puede compararse con él. Pero es cierto que Lamine tiene algunas de sus cualidades, como su regate y su personalidad. Sigue siendo muy joven, pero hace cosas como un jugador maduro, como si tuviera 30 años. Es un genio que mejora cada año, que cada vez es más genio".