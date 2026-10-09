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Gabriel Jesus compara a la sensación del Barcelona Lamine Yamal con Neymar y apoya al adolescente para que gane el Balón de Oro
Yamal recibe el respaldo de una figura de alto perfil
El nuevo fichaje del Barcelona, Jesus, cree que Yamal comparte atributos clave con Neymar y considera que el adolescente conquistará el Balón de Oro de este año. Ese respaldo coincide con una campaña impulsada por el club catalán junto a varias figuras destacadas del fútbol en apoyo del joven extremo. Yamal ya había reconocido que Neymar fue su ídolo de la infancia y que desempeñó un papel importante en su desarrollo.
- Getty Images Sport
Jesús establece una llamativa comparación con Neymar
Jesús destacó las cualidades técnicas de Yamal al reflexionar sobre los jugadores con más talento con los que ha compartido terreno de juego. En declaraciones a la agencia de noticias EFE, el delantero brasileño señaló: "Neymar es el futbolista más virtuoso con el que he jugado nunca; podía hacerlo todo con las dos piernas. Para mí, es intocable; nadie puede compararse con él. Pero es cierto que Lamine tiene algunas de sus cualidades, como su regate y su personalidad. Sigue siendo muy joven, pero hace cosas como un jugador maduro, como si tuviera 30 años. Es un genio que mejora cada año, que cada vez es más genio".
El delantero brasileño respalda el triunfo en Londres
Más allá de las comparaciones estilísticas, Jesus respaldó por completo al adolescente para que se lleve el prestigioso premio en Londres. Ampliando su valoración a EFE, el delantero añadió: "No me gusta hablar del Balón de Oro porque no sé si premian el talento de un jugador, su rendimiento o los títulos, pero Lamine es el jugador que más he disfrutado viendo en años, y este año ha ganado casi todo. Para mí, es el favorito".
- AFP
Los líderes catalanes preparan la prueba ante el Getafe
Yamal centra ahora de nuevo su atención en los compromisos nacionales, después de haber firmado siete goles y cuatro asistencias en siete apariciones ligueras este curso. El equipo de Hansi Flick tratará de proteger su impecable registro cuando reciba al Getafe en el Camp Nou este fin de semana, líder en solitario con 21 puntos. El despiadado estado de forma del extremo, que también dio como resultado un gol y dos asistencias en la goleada por 5-1 al Feyenoord en la Champions League, volverá a liderar el ataque del Barcelona.
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